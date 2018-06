Konzert unter den Linden kam gut an

Anzeige

Altheim.Kaffeeklatsch mit Blasmusik – das gab es am Sonntag auf dem Kirchplatz in Altheim. Der Musikverein Altheim begrüßte Zuhörer von nah und fern zum kleinen Konzert der anderer Art. Musikalische Unterhaltung im Rahmen eines gemütlichen Zusammenseins bei Kaffee und Kuchen – ein Konzept das voll aufging. Die Jugend des Vereins startete die Marschparade mit zwei eingängigen, fröhlichen Stücken, mit denen die Jugenddirigentin Corinna Sans erfolgreich ihr Debüt gab. In angenehmer Atmosphäre unter den Linden konnten sich die Gäste von der abwechslungsreichen Gestaltungsmöglichkeit der Marschmusik überzeugen.

Julia Killian führte durch das kurzweilige Programm, das in souveräner Weise vom Dirigenten Harald Killian geleitet wurde. Von ur-deutschen Märschen, über die Huldigung des Land Tirols bis hin zum Marsch im American Style war für jeden etwas dabei. Das gute Spiel und der Spaß der Musiker war für alle hör- und spürbar und so gab es viel Applaus für die engagierten Musiker. Bei Kaffee und Kuchen wurden gute Gespräche geführt und ein schöner Nachmittag war gesichert.