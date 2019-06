Kraft für weiteren Weg geschöpft

Ein feierliches Pontifikalamt mit Bischof Dr. Franz Jung aus Würzburg fand am Freitagabend in der voll besetzten Walldürner Wallfahrtsbasilika statt.

Walldürn. Im Mittelpunkt des feierlichen Pontifikalamts ging Hauptzelebrant Bischof Dr. Franz Jung aus Würzburg auf das Leitwort der Walldürner Wallfahrt – „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ – näher ein.

Zuvor hatte Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter P. Josef Bregula, OFM Conv., neben den Pilgern aus Heidingsfeld, Höchberg und Waldbüttelbrunn insbesondere den neuen Bischof der Erzdiözese Würzburg sowie Pfarrer Hösterey.

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“: Diesen Satz habe Jesus Christus einstmals zu seinen Jüngern gesagt. „Ich bin der Weg, nicht irgendein Weg, sondern der einzige Weg, und genau auf diesem Weg und mit seiner Wahrheit, nämlich den Texten aus der Bibel und den Gebeten, seien die Wallfahrer die letzten Tage unterwegs gewesen. So wolle und solle man als gute Christen „gemeinsam auf diesem Weg auch den weiteren Lebensweg bestreiten und nach seiner Wahrheit leben, damit man so zum ewigen Leben bei ihm, unserem Herrn gelange“.

Der Stadtpfarrer schloss seine Begrüßung mit den Worten: „Schöpfen Sie Kraft hier beim heiligen Blut in Walldürn für diesen weiteren Weg, nehmen Sie die Euphorie dieser Wallfahrt mit hinaus in Ihren Alltag und geben sie sie auch weiter an ihre Mitmenschen“.

Bewegendes Erlebnis

Wie Bischof Dr. Franz Jung erklärte, sei es für ihn sehr bewegend, die Teilnehmer dieser „imposanten Fußprozession“ beim Einzug in der Wallfahrtsstadt und beim Gottesdienst in der Wallfahrtsbasilika zu sehen und mitzuerleben.

Nach den Lesungen sowie der Verkündigung des Heiligen Evangeliums nach Johannes befasste sich der Bischof mit dem Leitwort der Walldürner Wallfahrt.

Zunächst ging er auf das Nibelungenlied und die Nibelungensage ein. Innere Kälte und Abstumpfung, Skrupellosigkeit und Herzlosigkeit sowie Gefühllosigkeit als Preis für die Unverletzlichkeit im Umgang der Menschen miteinander seien ganz sicher der falsche Weg.

Ein „Baden im Drachenblut“ sowie das oftmalige Ausstellen eines falschen Zeugnisses gegenüber anderen in all deren Leid und Not sei auch heute immer wieder als alltägliche Realität festzustellen.

In Walldürn, an dieser Gnadenstätte des kostbaren heiligen Blutes Jesu Christi, gehe es um ein ganz anderes Blut, nämlich um das wahre Blut Gottes durch den Opfertod seines Sohnes Jesu Christi am Kreuz vor über 2000 Jahren.

Damit sich die Menschen stets harmonisch und in Eintracht begegnen würden, dafür sei Gott Mensch geworden in der Gestalt seines Sohnes Jesu Christus.

Dafür sei er zu den Menschen gekommen, „dass wir zu Menschen würden, die etwas Positives und Heil- und Segensvolles an sich rankommen lassen“ würden und „dass wir das Blut des Lamm Gottes feiern würden, das uns wahrhaft erst zum Menschen mache“.

Lichterprozession

Bischof Dr. Franz Jung schloss seine Predigt schließlich mit den Worten: „Blut Gottes komme herab zu uns Menschen und mache uns zu Gottes Kindern – zu Menschen nach dem Herzen Gottes.“

Dem feierlichen Pontifikalamt am Freitagabend schloss sich eine Lichterprozession durch die festlich beleuchteten Straßen der Walldürner Innenstadt an.

