Kraft und Ausdauer sind gefragt

Zwei Lokalmatadore werden in diesem Jahr dabei sein. Einmal Markus Hämmerle, der beim Walldürner Deutschland-Cup bereits zum dritten Mal an den Start geht. Und Marco Bruch, der sein Debüt bei dem Walldürner Wettkampf geben wird. „Beide bereiten sich im Gesundheits- und Leistungszentrum Eisi auf den Wettkampf vor“, sagte Franke. Das Zentrum ist auch Strongman-Stützpunkt.

Bürgermeister Markus Günther freute sich, dass der Strongman-Cup wieder in Walldürn stattfindet. Er sei mittlerweile schon ein fester Bestandteil des Festes und locke viele Besucher in die Stadt. „Der Cup findet überregional Beachtung.“

Marcus Franke ist selbst ein Strongman – und ein erfolgreicher noch dazu. Er war bei Deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften am Start. In seiner Altersklasse ist er aktuell Deutscher Meister. „Es handelt sich um einen Wettkampf in der Serie Deutschlandcup“, sagte er weiter. Bei den Cups, zu dieser Serie zählt die Walldürner Veranstaltung, sammeln die Teilnehmer Punkte, um in der nächst höheren Klasse – der German Pro League – starten zu können. In der Serie gibt es inclusive dem Finale sieben Veranstaltungen. Ihren zweiten Wettkampf bestreiten die Athleten in Walldürn. Auf der Trend und Technik vom 20. bis 22. April kann man sich an einem Stand über den Wettkampf informieren, so Franke.

Vier Disziplinen auf dem Programm

Start ist um 14 Uhr, vier Disziplinen stehen auf dem Programm. Einmal das Autokreuzheben. Hier müssen die Teilnehmer auf Zeit 290 Kilogramm möglichst oft nach oben bringen. Weiter gibt es das Bierfassstemmen, wahlweise mit einem 70- oder einem 90-Kilofass. Das muss ebenfalls so oft als möglich nach oben gestemmt werden. Dann das Medley: Auf dem Hinweg müssen über eine bestimmte Strecke zwei jeweils 120 Kilogramm schwere Koffer getragen werden, auf dem Rückweg ein schwerer und unhandlicher Sack. Und die Atlassteine warten auf die Athleten. Die 140 Kilogramm schweren Kugeln müssen vom Boden aufgehoben und dann auf Brusthöhe auf einem Podest abgelegt werden.

„Das ist eine schöne Mischung aus Hand-, Rücken- und Über-Kopf-Disziplinen“, findet Marcus Franke. „Da sind Kraft und Ausdauer gefragt.“ Teilnehmer aus ganz Deutschland werden am Start sein, „denen ist kein Weg zu weit“, sagte Franke.

Schiedsrichter wird wieder Heinz Ollesch sein, der zwölf mal stärkster Mann Deutschland war. Dr. Martina Ollesch wird den Zuschauern erneut alle nötigen Informationen zum Wettkampf und den Athleten an die Hand geben. Im vergangenen Jahr gab es einen Sponsorenüberschuss und man hatte Spendenkassen aufgestellt. Das Ergebnis: Dem Odenwald Hospiz wurde eine Spende über 1000 Euro überreicht. Sollte es einen Überschuss geben, wird der wieder dem Hospiz zufließen.

