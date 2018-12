Ministerpräsident Kretschmann kommt zum Narrentreffen nach Walldürn. © dpa

Walldürn.Die „Affenstadt“ wird am 24. Februar 2019 zur Hochburg der Narren. An dem Sonntag findet in der Stadt ein Narrentreffen statt – aber zum Jubiläum der Stadt ein ganz besonderes. Denn es werden nicht nur die Fastnachtsgesellschaften des Narrenrings Main-Neckar kommen, sondern auch Gruppen aus dem Bereich der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Und ein besonderer Gast wird sich das närrische Treiben anschauen: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird zum Umzug nach Walldürn kommen. Das hat das Staatsministerium Stuttgart gestern auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten bestätigt.

Und der hohe politische Gast wird sicher einiges geboten bekommen. Das Treffen findet im Rahmen der 1225-Jahr-Feier der Stadt statt. Aus diesem Anlass richtet die FG „Fideler Aff“ das 37. Fränkische Narrentreffen aus. Und zugleich das 25. BDK-Freundschaftstreffen, weswegen auch die Zünfte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht nach Walldürn kommen. 3000 bis 3500 Teilnehmer werden dann durch die Stadt ziehen. mar

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018