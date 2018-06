„Kultur gibt der Region ihr Gesicht“

Anzeige

Von Anfang an habe hinter den unterfränkischen Kulturtagen die Idee gestanden, der regionalen Kultur immer wieder neuen Schwung zu verleihen. Und von Anfang an habe der Bezirk Schulter an Schulter gemeinsam mit einem der unterfränkischen Landkreise und jeweils einer anderen Kommune gearbeitet.

Fundament einer Gesellschaft

Denn es sei die Kultur, die eine Region unverwechselbar werden lasse. „Erst die Kultur gibt einer Region ihr typisches Gesicht“, betonte Dotzel. In dieselbe Richtung argumentierte auch Landrat Marco Scherf. Kultur sei das Fundament einer Gesellschaft, sie vermittle Identität und Gemeinsamkeit. Nur auf dieser Basis lasse sich Zukunft gestalten. Dass die Kulturtage in diesem Jahr länger als gewöhnlich dauerten, zeige, wie viel die Region zu bieten habe. Amorbach bezeichnete der Rathauschef als einen idealen Standort für den Veranstaltungsreigen. Wichtig war ihm zudem, dass Kultur eben nicht nur in den großen Metropolen stattfinde. Die Kulturtage seien eine Gelegenheit, dies auch über die Grenzen hinaus nach Baden-Württemberg und Hessen sichtbar zu machen.

Augenzwinkernd erklärte Bürgermeister Peter Schmitt Amorbach zur „Kulturhauptstadt des Landkreises Miltenberg“ und verwies als Beleg dafür auf die zahlreichen Events wie etwa die Konzertreihe in der fürstlichen Abteikirche, die Veranstaltungen in der Zehntscheuer, die örtliche Kleinkunstbühne und nicht zuletzt das Kabarettfestival, das unter dem Titel „Sommerrausch“ im Juni stattfinde.

Das Stadtoberhaupt dankte den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vereinen, die spontan gesagt hatten: Jawohl, das packen wir an! Bezirksheimatpfleger Professor Klaus Reder ergänzte, dass es neben dem offiziellen Flugblatt quasi noch ein „ungedrucktes Programm“ gebe, das all jene Perspektiven enthalte, die man für die kulturelle Förderung Amorbachs entwickelt habe.

Der tiefere Sinn der Kulturtage liege schließlich in der Frage: „Wo wollen Stadt und Landkreis hin, und wie kann der Bezirk helfen?“ mm

