Kultur und Musik im Angebot

Miltenberg.Entlang der malerischen Mainpromenade wird vom 5. bis 7. Juli das Miltenberger MainFest gefeiert. Auch 2019 hat der Verein „Lebendiges Miltenberg“ die Festmeile wieder mit einem einladenden Programm und Angebot gefüllt, mit dabei sind zahlreiche neue Attraktionen. Spiel, Spaß, Kunsthandwerk, Musik, Sport und Tanz bieten Unterhaltung für groß und klein, dazu laden internationale kulinarische Köstlichkeiten zum Genießen ein.

Der Festbetrieb startet am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr mit einem Sternmarsch der Blasmusik. Die Stadtkapelle Miltenberg, der Musikverein Schippach und die Odenwälder Trachtenkapelle Wenschdorf-Monbrunn ziehen von Schwertfeger Tor, Alter Volksschule und Schnatterloch zum Flussforum inmitten des Festgeländes. Dort wird um 18.30 Uhr das Fest mit traditionellem Bieranstich durch Miltenbergs Bürgermeister Helmut Demel eröffnet.

Mit Rock & Pop sorgt an diesem Abend am Flussforum die Band „Unplugged Project“ für Stimmung. Auf der Main-Bühne Polaris bieten „Sherlock´s Best Blues“ in besonderem Ambiente Soul, Jazz und Blues. Und am Main-Beach wird Party mit den Lechner-Freunden und DJ DiMo gefeiert. Um 22.30 Uhr wird an diesem Abend außerdem die neue Illumination des Alten Rathauses in der Hauptstraße gestartet und präsentiert.

Am Samstag beginnt das MainFest um 11 Uhr und fast stündlich wechselt das Programm auf den beiden Bühnen: Sport, Tanz, Chor, Liedermacher, Musical, Blasmusik, Rock, Pop – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zahlreiche Vereine, Schüler, Musiker und Künstler bringen sich hier ein und gestalten besondere Bühnenmomente. Ein besonderer Höhepunkt wird an diesem Tag um 15 und 18 Uhr mit der Malibu Wasserski-Show geboten – neben Action und Comedy auf Wasserski und Waveboard ist auch verblüffende Akrobatik mit dem Flyboard zu bestaunen.

Entlang der Festmeile locken kulinarische Genüsse und viele Mitmach-Aktionen, zudem Kunsthandwerk, Ausstellungen und jede Menge Kinder-Spaß. Von Bogenschießen über Bierkasten-Klettern bis hin zur Riesenrutsche. Abends ist Party-Time mit „Rockit!“ auf der Bühne am Flussforum und Celtic Folk Music mit der Band „Amarank“ auf der Main-Bühne Polaris angesagt. Am Main-Beach legt DJ DiMo wieder zur Lechner-Party auf.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der Bühne am Flussforum beginnt das MainFest am Sonntag um 10.30 Uhr. Auch an diesem Tag erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Attraktionen auf den Bühnen und der Festmeile. Stadtkapelle, Bläsercombo, Folklore, Tänze und Trommelrhythmen sind nur einige Glanzlichter an diesem Tag. Und wer sich schon immer einmal im Stand Up-Paddeln versuchen wollte, hat auf dem MainFest Gelegenheit zu Schnupperkursen. Musikalisch lassen „Burning Up“, „Keller-Bänd“ und „Schaufenster-Band“ das MainFest mit Rock und Pop bis gegen 19 Uhr ausklingen. Zusätzliche Festparkplätze sind in der Bischoffstraße, der Laurentiusstraße und auf dem Gelände „Alter Bahnhof“, Mainzer Straße, in Miltenberg ausgewiesen. Die Mainstraße ist ab Schwertfeger Tor aufgrund des MainFestes von Donnerstag 18 Uhr bis Montag 12 Uhr gesperrt, weitläufige Umfahrungen sind ab den Ortseingängen Miltenbergs ausgeschildert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019