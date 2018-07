„Kulturelle Vielfalt“ im Landratsamt

Anzeige

Bilder und Skulpturen des Walldürner Künstlers Hans-Dieter Müller sind seit Donnerstag im Landratsamt Mosbach zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel „Kulturelle Vielfalt“.

Walldürn/Mosbach. Diese Vielfalt mit dem Untertitel „Kunst in Formen und Farben“ gibt Einblicke in das vielfältige Schaffen Müllers. Der Künstler zeigt sich dabei vielseitig und variabel bei seinen Techniken in der Entstehung der Bilder und Skulpturen. Die künstlerische Bandbreite reicht von Aquarellen, Acrylbildern und Collagen bis hin zur Verarbeitung von Speckstein, Holz und Metall.

„Freude am Experimentieren“

Landrat Dr. Achim Brötel sagte bei der Vernissage, kreative Menschen hätten keine Unordnung, sondern allenfalls überall Ideen herumliegen. Dass Hans-Dieter Müller geradezu vor Ideen sprühe, zeige diese Ausstellung. „Sie lassen sich nämlich augenscheinlich nicht auf eine bestimmte künstlerische Richtung verengen, sondern haben spürbar Freude gerade auch am Experimentieren mit neuen Materialien, mit Flächen, mit Linien, vor allem aber auch mit Farben.“