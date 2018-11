Kurzweil und Tiefgang lösten sich ab

Roman, Schmunzelkrimi und Sachbuch – den Zuhörern wurde in der Galerie „Fürwahr“ ein kurzweiliger und vergnüglicher Leseabend geboten. Kurzweil und Tiefgang lösten sich dabei ab.

Walldürn. Unter dem Titel „Drei von hier“ präsentierten Gabriele Eder-Herold und Achim Ullrich („BücherLaden“) eine ganz besondere Lesung: Mit Michael I. Malich, Anne Grießer und Claus Hanak sorgten in der Galerie „FürWahr“ drei sehr eng mit Walldürn verbundene Autoren für einen literarischen Abend, an dem sich Kurzweil und Tiefgang abwechselten.

In ihrer schwungvollen Begrüßung bekundete Gabriele Eder-Herold ihren Stolz über „so viel geballte Kreativität aus der Wallfahrtsstadt“ und nannte die „Woche der unabhängigen Buchhandlungen“, in deren Rahmen die Lesung organisiert wurde.

Michael I. Malich

Den ersten Part gestaltete auf sympathisch-unkomplizierte Weise Michael I. Malich. Der gebürtige Osnabrücker lebt seit drei Jahren in der Heimatstadt seiner Gattin und veröffentlichte 1997 den Tatsachenroman „Hitler, Dürer und ich“, aus dem er nach kurzer Inhaltsangabe zitierte. Ein junger Mann namens Albrecht, benannt nach Dürer, wird auf einer Indienreise von einem Hippie mit den Worten „ich kenne dich“ begrüßt. Kein Wunder: Er ist das Ebenbild von Dürers Selbstbildnis („Christusporträt“).

Nachdem ihn Läuse heimsuchen, lässt er sich eine Glatze rasieren und lässt sein Leben auf sich regnen. Vielleicht auch das des Albrecht Dürer, welches er in einem Gespräch mit Juliane, Jürgen und Babs zu erörtern beginnt: Sie sprechen über Dürers christlich geprägte Intentionen und die in Zeiten ausgeprägter Volksfrömmigkeit noch tiefer empfundene Aussage des Christusporträts – durch die Augen des Betrachters schaue er zurück in sich selbst. Nach der eigentlichen Lesung gab Malich bekannt, dass der Roman als Mitschnitt einer Reise in die Schweiz und Generationsgeschichte zwischen einem Maler, seinem Sohn und seinem Enkel gelte.

Anne Grießer

Von spannenden Historien ging es in die Welt des nicht minder fesselnden „Schmunzelkrimis“ – und zwar mit Anne Grießer. Die in Freiburg lebende Walldürnerin wurde durch den nicht zuletzt als Geschenk äußerst beliebten, in der Region längst Kultstatus genießenden History-Krimi „Das heilige Blut“ bekannt und erfreute ihr Publikum mit einem „badischen Weihnachtskrimi“ vor bestens vertrauter Kulisse: „Walldürn Witch Project“ ist die Geschichte des ambitionierten YouTubers Max, der sich als „Geisterjäger“ versteht und immer nach Quoten und Werbeeinnahmen lechzt.

Eines Tages wird er auf die Weiße Frau vom Märzenbrünnlein aufmerksam und fährt am Heiligen Abend ins Madonnenländchen. Im Schlepptau hat er mit Kevin und Jonas zwei Facebook-Bekanntschaften der ausgesprochen arbeitsscheuen Sorte. Zwischen Fachwerk, „einem großen roten Klotz von Kirche“, Schießerli und Magenbrot sowie natürlich dem „BücherLaden“ und dem „Hirschen“ regiert die ländliche Ruhe, ehe nachts zwischen Auerberg und Märzenbrünnlein die Post abgeht: Denn was sind da nur für gar schaurige Gestalten und Irrlichter anzutreffen! Und was bedeuten die vom Mond erleuchteten Knochen im Astwerk der Bäume? Himmel und Hölle aber auch! Jedenfalls sorgte auch Anne Grießer mit der ihr eigenen, herzlich-spannenden Vortragsart für Spannung und echte Gänsehaut zu vorgerückter Stunde.

Mit einem Sachbuch der ganz besonders eindrücklichen Art war Claus Hanak in die Galerie „FürWahr“ gekommen. Der an der Buchener Abt-Bessel-Realschule unterrichtende Lehrer arbeitete zum Ende seines Studiums mit seinem Studienfreund Eiko Schwalbe ein Stück Zeitgeschichte auf und veröffentlichte 2007 das Werk „21. Juli 1944 – der Bombenangriff auf Walldürn“.

Claus Hanak

Unter Mitarbeit von Helmtrud Pfister wurden 45 Zeitzeugen aus Walldürn, Pülfringen und Schweinberg zu jenem schicksalhaften Tag befragt, an dem ab 10.52 Uhr 76 Sprengbomben auf Walldürn fielen und den Bahnhof als eigentlich anvisiertes Ziel der Alliierten kaum beschädigt wurde. Neben der Schule in der Keimstraße fielen vor allem private Wohnhäuser mit ihren Bewohnern zum Opfer.

Nachdem Claus Hanak in gefühlvoller Weise auf die Vorgeschichte und ab spätestens 1941 spürbare Vorzeichen des Luftangriffs einging, rezitierte er ob ihrer schonungslosen Ehrlichkeit und Authentizität zu Herzen gehende und nachdenklich stimmende Zeitzeugenberichte von Richard Lang, Kunigunde Schachner, Werner Günther und Waldemar Elter, dessen Elternhaus durch den Bombenbefall am 21. Juli 1944 ausgelöscht wurde.

Die während und nach Hanaks Lesung eingekehrte vornehme Stille unterbrach nach kurzer Zeit Achim Ullrich. Er dankte den Autoren, Galerist Martin Knörzer sowie der Aktion „Herz statt Hetze“, die mit einem Informationsstand vertreten war. Schließlich signierten Michael I. Malich, Anne Grießer und Claus Hanak ihre Bücher und beantworteten bereitwillig die Fragen der Leser.

