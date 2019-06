Landesbühne stellt neue Spielzeit vor

In einer Spielzeitrevue unter dem Titel „Weltgeschichten“ stellt die Badische Landesbühne als Beitrag zum Walldürner Stadtjubiläum am 24. Juni um 19.30 Uhr in Walldürn auf dem Schlosshof ihre Pläne für die Saison 2019/2020 vor.

