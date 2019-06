Lange Treue zum Verein gewürdigt

Beim SV Rippberg wurden langjährige Mitglieder geehrt. Das Bild zeigt in der ersten Reihe (von rechts) Konrad Pöschko, Marcella Müller, Käthe Schipka und Walter Gärtner, in der zweiten Reihe (von rechts) Sabine Kern, Michaela Berberich und Kurt Bundschuh und in der dritten Reihe oben (von rechts) Ewald Bauer und Karl Gärtner und Wolfgang Stich.