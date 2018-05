Langjährige Mitglieder ausgezeichnet

Anzeige

Walldürn.Ursprünglich 1848 gegründet, kann die 1956 wieder gegründete Schützengilde Walldürn heuer auf eine 170-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Zu ihrer Generalversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen fand sich die Schützenfamilie im Schützenhaus ein. Erfreut erinnerte Oberschützenmeister Rolf Schneider nach seiner Begrüßung an Termine wie Kreiskönigsball und Königsschießen oder die erfolgreiche Teilnahme an Vereins-, Kreis- und Landesmeisterschaften. Ebenso verwies er auf das erneuerte Dach des Schützenhauses sowie von Jürgen Steffan geleitete Arbeitseinsätze an den Pistolenständen. Zum 170-jährigen Bestehen sei eine Feier angedacht.

Dann trug Erster Schützenmeister Hubert Sternheimer die Ergebnisse der jeweiligen Alters- und Wertungsklassen vor. In der Disziplin „Luftgewehr“ siegte Michael Künkel; am Luftgewehr mit Auflage setzte sich Rolf Schneider vor Hubert Sternheimer und Berthold Farrenkopf. Den Damenbereich entschied Brigitte Schneider für sich. An der Luftpistole waren Kai Frank und Volker Franz erfolgreich, während am Sportgewehr Ralf Bundschuh vor Markus Genzwürker, Dieter Weissinger und Alexander Gebhardt siegte. In der Klasse „Karabiner 98K“ gewann Ludwig Horn vor Alexander Gebhardt. Am Selbstladegewehr stellten Steffen Lasarenko und David Stemm ihr Können unter Beweis; am Ordonanzgewehr überzeugten Peter Hamsik und Patrick Ehmig; Jürgen Schäfer siegte vor Michael Künkel und Thomas Stumpf am Perkussions-Dienstgewehr; am Perkussionsgewehr gewann Michael Künkel vor Thomas Stumpf, während am Freigewehr vor Patrick Ehmig siegte und Reinhold Keller am Steinschlossgewehr überzeugte.

Ehrungen bei der Schützengilde Bei der Generalversammlung wurden Mitglieder geehrt. 25 Jahre: Hartmut Sans. 30 Jahre: Markus Gessler, Heinz Klein, Norbert Zürcher. 35 Jahre: Thomas Stumpf, Xaver Winkelmann. 40 Jahre: Thomas Gaukel, Holger Gröbner, Karin Hildenbrand, Roland Schipka, Theo Seeber, Wolfgang Stumpf, Emilie Till. 45 Jahre: Heinz Farrenkopf, Günther Platznik, Maria Stich. 55 Jahre: Peter Hamsik, Rolf Schneider. Zum Ehrenmitglied wurde der langjährige Oberschützenmeister Rolf Schneider ernannt, dessen Leistungen mit dem Großen Ehrenzeichen in Silber des Badischen Sportbunds gekrönt wurden. „Dieses Engagement sucht seinesgleichen weit und breit“, betonte Hubert Sternheimer, während Reinhold Kellermann die Auszeichnung überreichte. ad

Den Wertungsbereich „Pistole 9mm“ dominierten Jürgen Steffan, Herbert Gerold und Bernhard Krug; am Revolver 35 Magnum/20S bewiesen Rolf Schneider, Markus Genzwürker, David Stemm und Christiane Steffan ihr Geschick, während am Revolver 40S Robert Georg, Dieter Weissinger und Melanie Georg erfolgreich waren; Manuel Hofmann und Martin Enders überzeugten am Revolver (Kaliber 45).