„Lebendige Tradition seit fast 700 Jahren“

Vor vier Wochen habe er an gleicher Stelle mit dem Freiburger Weihbischof Dr. Peter Birkhofer gestanden und die Wallfahrt 2018 eröffnen dürfen. Wie im Flug sei die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit unter dem Leitwort „Suche Frieden und jage ihm nach“ (aus Psalm 34) zwischenzeitlich vergangen. Am Abend werde der Blutschrein wieder geschlossen.

Ein jeder wolle und solle sich aber auch über diese vier Wochen hinaus an die Einladung aus dem ersten Petrus-Brief halten. Denn dort werde aus dem Psalm 34 zitiert: „Wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute; er suche Frieden und jage ihm nach.“

„So wollten und sollten wir als gute Christen dem Frieden in diesem Sinne in unserem weiteren Leben nachjagen, in der Familie, im Beruf und im Alltag“, so Bregula. Ein jeder solle sich an diesem Gnadenort „anregen lassen von der Liebe Gottes, dass diese uns zu großherzigen, friedvollen Menschen mache, die den Mitmenschen Fehler verzeihen können, damit wir im Sinne Jesu Christi in Frieden leben könnten“.

Nach den von Achim Dörr vorgetragenen Lesungen aus dem Buch Jesaja und aus dem ersten Brief des Apostels Petrus sowie nach der Verkündigung des Evangeliums nach Johannes durch Diakon Friedhelm Bundschuh stellte Weihbischof Thomas Maria Renz (Rottenburg-Stuttgart) das Leitwort der Wallfahrt „Suche Frieden und jage ihm nach“ in den Mittelpunkt seiner Predigt. Noch einmal seien viele Wallfahrer und Pilger nach Walldürn gekommen, um das Blutkorporal und am Altar des Blutes Heiliges zu erfahren – eine lebendige Tradition seit nunmehr nahezu schon 700 Jahren.

Viele ließen sich von diesem ganz besonderen Ort tiefer christlicher und vom katholischen Glauben geprägter Frömmigkeit anziehen, um an diesem Gnadenort ihre persönlichen Anliegen dem dreifaltigen Gott vorzutragen. Sie wollten etwas Besonderes in christlicher Gemeinschaft mit vielen anderen Gläubigen zu erleben und Trost und Gnade von Gott dem Allmächtigen erfahren.

Das großartige Leitwort und Motto habe die Walldürner Wallfahrt 2018 in ganz besonderem Maße geprägt. Es falle gerade in der heutigen Zeit nicht leicht, angesichts all der furchtbaren Geschehnisse in vielen Ländern schöne Worte über den Frieden zu reden und nach diesen schönen Worten dann auch zu leben, so Renz.

Frieden ist kein „Geschenk“

Das Leitwort sei besonders geprägt durch die zwei in ihm vorkommenden Verben „suchen“ und „nachjagen“ sowie durch das einzige Substantiv „Frieden“. Gerade die Doppelstruktur von zwei Verben gegenüber einem einzigen Substantiv zeige auf, wie schwierig es sei, Frieden zu erlangen und zu bewahren. Frieden bekomme man nicht einfach so geschenkt, er sei das Summarium der ganzen alttestamentlichen Friedensideologie und basiere auf drei Grundbedingungen. Zuerst: Das Lob Gottes führe zum Frieden. Es sei notwendig, Gott in der christlichen Gemeinschaft der Katholiken allzeit zu preisen und zu loben.

Zum Zweiten sei Gott allzeit und immerfort aktiv und helfe jedem, der ihn suche. Deshalb sei jeder dazu aufgefordert, nach diesem Gott zu suchen, der allein die richtige Antwort auf der Suche nach dem wahren Frieden gebe.

Drittens sei der Friede die Frucht der Gottesfurcht. Es gelte deshalb, allzeit aktiv zu sein und den Frieden zu suchen, den Gott den Menschen schenke. Ein jeder benötige immer wieder eine mentale Seelen- und Herzenshygiene, um negative Gedanken bereits im Ansatz aus Seele und Herz zu verbannen. Ein jeder sei dazu aufgefordert, Gott zu preisen. Gott helfe jedem, den Frieden zu suchen und gebe jedem den dringend notwendigen Seelenfrieden.

„Frohen Mutes nach Hause“

Mit diesem bei dieser Walldürner Wallfahrt hoffentlich gefundenen neuen Frieden solle jeder Wallfahrer und Pilger frohen Mutes und voller Zuversicht zu sich nach Hause zurückkehren.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.06.2018