Lebenswelt steht im Mittelpunkt

Anzeige

Besondere Auffälligkeiten

Kinder entwickeln besondere „Verhaltensauffälligkeiten“ mit denen sie auf solche Belastungen reagieren: Aggressionen gegen sich und andere, extreme Unruhe und Impulsivität, Rückzug und Depressivität, Flucht, frühes Suchtverhalten.

Die Palette an Verhaltensformen und herausfordernden Verhaltensweisen ist groß und umfangreich. Eines haben alle diese Auffälligkeiten der jungen Menschen gemeinsam: Sie sind der geradezu verzweifelte Versuch, angesichts erlebter Machtlosigkeit Macht zu gewinnen. Im Rahmen der Jugendhilfemaßnahme gilt es nun, einen positiven Entwicklungsprozess zu initiieren.

Dieser soll den Kindern und Jugendlichen Halt und Sicherheit gegeben. Gleichzeitig wird der junge Mensch aber auch befähigt und ermächtigt, loszugehen und zunehmend sowie altersangemessen Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und an der Gesellschaft teilzuhaben. Aus dieser Perspektive betrachtet verweist der Titel der Veranstaltung auf das Spannungsfeld zwischen den negativen Erlebnissen der jungen Menschen, dem pädagogischen Auftrag und den Chancen und möglichen positiven Wegen, die sich eröffnen können.

Unterschiedliche Perspektiven

Doch wie nähert man sich einer solchen vielschichtigen und herausfordernden Thematik? Hier entschied man sich in St. Kilian gegen eine „durchgängige Geschichte“. Vielmehr soll es darum gehen, aus möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven das Thema zu beleuchten. So soll ein „bunter Flickenteppich“ entstehen. Dieser wird lose durch das übergeordnete Thema zusammengehalten. In ihm spiegelt sich das Erleben vieler verschiedener Menschen aus St. Kilian und dem Umfeld wider.

So entstand die Idee einer Revue, die Musik und darstellendes Spiel mit bildnerischen Elementen zu einer Einheit verbindet. Unter der künstlerischen Leitung von Ann-Kathrin Beyersdorfer (Theaterpädagogin), Horst Berger (Diplom-Kirchenmusiker) und Magnus Balles (Diplom-Musiktherapeut) laufen derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die vielfältigsten Ideen wurden zusammengetragen und werden derzeit weiter ausgearbeitet.

Daneben laufen drei Arbeitsgruppen: Beim Theatertraining erarbeitet Ann-Kathrin Beyersdorfer mit Kindern und Jugendlichen verschiedene Szenen für die Aufführung. In der Gruppe „Sing your song“ entwickelt Horst Berger ein passendes musikalisches Repertoire. Die Gruppe „We are producers“ versucht unter der Leitung von Magnus Balles den passenden Sound zum Thema am PC entstehen zu lassen.

Abschließend sollen die einzelnen „Schnipsel“ in interessanter und künstlerisch anspruchsvoller Art und Weise verbunden werden. Dazu werden die Ideen aus den Lern- und Lebensbereichen der Schule und Gruppe mit den Ergebnissen der drei Arbeitsgruppen verbunden. Damit entsteht nach und nach eine Sammlung vielfältigster Ausdrucksweisen aus den Bereichen Theater, Musik, Tanz, bildender Kunst, Foto und Video, die sich teilweise verbinden, teilweise aber auch für sich stehen können. Gefördert wird das Projekt vom Lionsclub Madonnenland und weiteren Sponsoren.

Öffentliche Generalprobe

Das Gesamtkunstwerk wird am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr im „Haus der offenen Tür“ aufgeführt. Am Vormittag wird es eine öffentliche Generalprobe geben. Am Freitag, 18. Mai, gibt es außerdem um 9.30 Uhr eine Schülerveranstaltung. Alle Menschen, die sich in irgendeiner Form mit St. Kilian verbunden fühlen, sind willkomen.

Wer sich Karten für die Premiere sichern will, kann das schon nach Ostern tun. Verkaufsstelle ist das Stammhaus des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheims. Geschäftszeiten Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr. Frank Hemberger

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.03.2018