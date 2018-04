Leidensgeschichte Jesu stand im Mittelpunkt

Anzeige

Walldürn.Die Ostergeschichte der Christenheit, der Weg Jesu Christi vom Verrat des Jüngers Judas Ischariot am Gründonnerstag über die Verurteilung und Kreuzigung am Karfreitag bis hin zur Auferstehung am Ostersonntag bewegte auch in diesem Jahr wieder in ganz besonderer Weise sehr viele Gläubige der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Walldürn. Ebenso wie die gläubigen Christen in aller Welt.

Dies dokumentierten wieder eindrucksvoll alle Gottesdienste in der Karwoche, an Gründonnerstag, am Karfreitag, an Karsamstag sowie an den beiden Osterfeiertagen, die alle gut besucht waren und in deren Mittelpunkt bei allen Ansprachen und Predigten vor allem immer wieder die Leidensgeschichte Jesu Christi stand.

In allen Gottesdiensten zeigten die Geistlichen im Verlauf ihrer Predigt immer wieder nachhaltig auf, dass die Feier der Karwoche und des Osterfestes für alle Christen das Zentrum ihres Glaubens ist, und dass für jeden gläubigen Christen auch heute noch die Leidensgeschichte Jesu Christi in Jerusalem die Erlösung der Menschen von allen irdischen Sünden bedeutet und gleichzeitig die endlose Liebe Gottes den Menschen gegenüber dokumentiert.