Leise und beschwingte Töne zu hören

Das Adventskonzert in der Pfarrkirche stimmte die Besucher auf Weihnachten ein. Die Akteure boten leise und beschwingte Töne und bekamen am Ende viel Applaus.

Rippberg. Freunde des Chorgesangs, der Blasmusik sowie von leisen und modernen Rhythmen kamen am Sonntag beim Adventskonzert in der Rippberger Pfarrkirche voll auf ihr Kosten.

Dabei harmonierte die Chorgemeinschaft Rippberg mit den Projektsängern vom Kirchenchor Hornbach unter der Leitung von Edi Farrenkopf und dem Kirchenchor Hollerbach/Oberneudorf unter der Leitung von Jochen Schwab miteinander, die Rippberger Blasmusik trat unter der Leitung von Klaus Hammer auf. Eine Flöten-, Gitarren-, Cello-Gruppe und Sebastian Trunk an der Orgel erfreuten die Zuhörer auf vielfältige Weise.

„Classic Style“ zum Auftakt

Zunächst begrüßte Pater Josef Bregula das Publikum, ehe an der Orgel „Prelude in Classic Style“ von Gordon Young erklang und das Adventskonzert eröffnete. Die Rippberger Blasmusik übernahm dann die Regie mit „Yesterday“ von den Beatles. Paul McCartney fiel hierzu die Grundmelodie während der Übernachtung im Hause seiner damaligen Freundin Jane Asher in London ein.

Die Chorgemeinschaft Rippberg mit den Projektsängern des Kirchenchors Hornbach pries anschließend mit dem Kirchenchor Hollerbach/ Oberneudorf „Leise, leise in der Nacht“, „Stehet auf“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“, , ehe die Flöten-, Gitarren-, Cello-Gruppe (Leonore Kern, Brigitte Bystriky, Irmgard Kern, Hanna Weinlein, Sandra Trabold und Thomas Kern unter anderem „Es kommt ein Schiff geladen“ oder „Alle Jahre wieder, freue dich Tochter Zion“ gefühlvoll interpretierten“.

Im Anschluss gab es für die Liebhaber von Swingmusik „A Swinging Christmas“. 1970 war der britische Komponist Andrew Lloyd Webber sehr erfolgreich mit seinem Musical „Jesus Christ Superstar“, gespielt von der Rippberger Blasmusik . Den letzten Teil des Adventskonzertes übernahmen wieder die drei Chöre. Sie brachten „Geboren ist das Kind zur Nacht“ und „Magnificat“ zu Gehör. Am Schluss gab es von Publikum viel Applaus und Ortsvorsteher Wolfgang Stich dankte allen Mitwirkenden.

Zum Abschluss sangen alle gemeinsam das Adventslied „ Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“.

Auf dem Kirchenvorplatz sorgte anschließend der Förderverein Rippberger Kindergarten mit Speisen und Getränken für einen gemütlichen Ausklang. hape

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018