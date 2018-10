Leitbilder für das eigene Leben suchen

Beim Bezirksfrauentag im Haus der offenen Tür standen Biografien von Frauen im Mittelpunkt, die unter dem Aspekt von Mütterlichkeit Mut machen können.

Walldürn. Das Leben läuft nicht immer rund. Hin und wieder gibt es Phasen, in denen man an Grenzen stößt, schwierige Entscheidungen treffen muss, nicht weiter weiß oder sich verlassen fühlt. Da tut es gut, Menschen um sich zu wissen, die einem Mut zusprechen oder einfach Vorbild sind.

Eine kleine Pause im Alltag einzulegen und neuen Mut zu schöpfen, das eigene Leben zu leben, dazu hatte die Evangelische Frauenarbeit im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg eingeladen. Im Haus der offenen Tür beleuchtete Pfarrerin Heike Kuhn (Tauberbischofsheim) einige interessante Frauenbiografien und stellte „Frauen, die Mut machen zum Leben“ vor.

Rose Waschek eröffnete den Bezirksfrauentag an diesem ersten regnerischen Herbsttag, der wie geschaffen war, um drinnen zu verweilen. Sie führte zusammen mit Elli Geiger, beide zuständig für die Bezirksfrauenarbeit im Evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg, durch eine gut besuchte und kurzweilige Veranstaltung.

Die ausgesuchten Frauenbiografien sollten Anregung für die Zuhörerinnen sein, sich auf die Suche nach Frauen zu machen, die Leitbilder für das eigene Leben sein können, gab die Referentin einleitend zu verstehen. Ihre Ausführungen verknüpfte sie mit dem Aspekt der „Mütterlichkeit“, egal ob die ausgesuchten Frauen biologische Mütter sind oder nicht.

Zunächst beleuchtete sie die biblische Gestalt der Ester. Die Jüdin kommt an den persischen Königshof und steigt zur Königin auf. Sie hat den Mut und wagt es, sich in dieser Position dafür einzusetzen, dass ein heimtückischer Anschlag zur Ausrottung ihres eigenen Volkes vereitelt wird. Sie zeigt „mütterliche“ Verantwortung, Zuständigkeit und Beherztheit.

Das Leben der Hannoveranerin Hilde Schneider (1916 bis 2008) ist geprägt von ihren jüdischen Wurzeln und ihrem Bekenntnis zum Christentum. Ein Medizinstudium ist aufgrund ihrer jüdischen Herkunft im Nationalsozialismus unmöglich. So will sie Krankenschwester werden. 1938 wird ihr die Auswanderung nahegelegt. 1941 wird sie verhaftet, überlebt mehrere KZ-Aufenthalte. Halt und Orientierung findet sie im Glauben.

Ihre Bibel trägt sie stets bei sich und zeigt immer wieder Sorge für die Anderen. Nach dem Krieg studiert sie Theologie und ist bis zu ihrer Pensionierung Gefängnispfarrerin in Hessen. Eine Stelle als Pfarrerin einer eigenen Gemeinde wird ihr verwehrt.

Ein weiteres Beispiel für Mitmenschlichkeit im mütterlichen Sinn ist Ilse Pusch, geborene Horber, aus Neckarelz. Die Hausmeisterfamilie Horber lebt zur NS-Zeit im Schulhaus, als 1944 die ersten 500 Männer dort als Arbeitskräfte für die nahe gelegene Rüstungsfirma einquartiert wurden. Die Schule wird zum KZ. Die Horbers sehen, wie mit den Gefangenen umgegangen wird.

Innerhalb ihres Umfeldes beginnen sie ohne viel Aufhebens zu helfen, wo es möglich ist. Sie bringen sich sogar in schwierige und gefährliche Situationen, als sie Häftlinge verstecken. So bewirkt die Frau „Kleines im Großen“, wie Heike Kuhn es formulierte. Erst Mitte der der 1990er Jahre bricht Ilse Pusch ihr Schweigen über das Geschehene.

Abschließend stellte die Leiterin der Regionalstelle für Evangelische Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber die Biografie der früheren EKD-Ratsvorsitzenden, Bischöfin und Pfarrerin Margot Käßmann zur Diskussion. Bei allen Auf’s und Ab’s gehe sie mutig ihren Weg und mache durch ihre Publikationen anderen Mut. Mit viel Beifall wurden die Ausführungen der Referentin aufgenommen.

Musikalisch gestaltet wurde der Nachmittag mit gemeinsam gesungenen Kirchenliedern, die Bezirkskantor a.D. Michael Hanel an der Orgel begleitete. Die Kollekte des Nachmittags geht an die Stiftung Gratia der evangelischen Frauen in Baden. Die Veranstaltung schloss mit einer ansprechenden Andacht, gehalten von Prädikant Wolfgang Neuer.

Den Frauen, die zum Gelingen des Nachmittags beigetragen hatten, galten abschließend Dankesworte, allen voran den Walldürner und Höpfinger Frauen, die den Saal passend in herbstlichen Farben geschmückt hatten und für die Bewirtung sorgten. Die Bücherecke Boxberg war mit einem breiten Angebot vertreten, ebenso der Eine-Welt-Laden aus Buchen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018