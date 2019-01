Leitspruch: „Gib Gas, gib Gas, gib Vollgas“

40 Jahre MC „Hot Wheels“ – im Clubheim stieg am Wochenende die Jubiläumsfeier. Dabei wurden auch langjährige Mitglieder geehrt und ein Blick in die Vereinschronik geworfen.

Walldürn. Der Motorradclub „Hot Wheels“ feierte sein Jubiläum in einem großen Tipi-Zelt in „Badisch Lappland“ in Kleineicholzheim. Vorstandsteammitglied Gerhard Hauk sagte bei der Begrüßung, dieses Jubiläum sei für

