Leitwort wird thematisiert

Walldürn.Im Anschluss an die Vorabendmesse am Samstag, 6. Juli, findet um 19.30 Uhr in der Wallfahrtsbasilika die nächste eucharistische Anbetungsstunde „Stay & Pray - bleiben und beten“ statt. Wie das diesjährige Leitwort der Wallfahrt zum Heiligen Blut, so lautet auch das Motto dieser Stunde: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“, das aus dem Johannes-Evangelium im Kapitel 14, Vers 6 entnommen wurde.

Mit modernen Lobpreisliedern und meditativen Texten wird diese Anbetungsstunde gestaltet und soll die Kirchenbesucher dazu einladen, vom Alltag abzuschalten und am Ende eines Tages zur Ruhe zu kommen. Am Ende dieser Anbetungsstunde wird der sakramentale Segen gespendet. Willkommen sind besonders auch Kinder, Jugendliche und Familien owie die Pilger. adr

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.07.2019