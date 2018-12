„Leo Spekulatius“ stimmte auf Weihnachtszeit ein

Altheim.Auf dem Pfarrer-Hauser-Platz fand am Wochenende wieder der Altheimer Weihnachtsmarkt statt. Neben Ausstellungsständen war vor allem für das leibliche Wohl gesorgt.

Ortsvorsteher Hubert Mühling begrüßte zu Beginn die zahlreichen Gäste auf dem Weihnachtsmarkt und erinnerte kurz an die Anfänge seit dem ersten Weihnachtsmarkt. Jeder habe eine Aufgabe und übernimmt diese gerne. Anders sei eine solche Veranstaltung nicht von so langer Dauer von Erfolg gekrönt, so Mühling.

Die Kinder des Kindergartens Altheim und die Erzieherinnen stellten mit dem Männergesangverein unter der Leitung von Dirigent Michael Wüst erneut einen Höhepunkt im musikalischen Programm dar. Mit „Leo Spekulatius, der Lebkuchenmann“ stimmten sie die Besucher mit herzhaften Stimmen auf die Weihnachtszeit ein.

Um 16 Uhr schaute auch der Nikolaus vorbei und nahm den Kindern das ein oder andere Versprechen ab, bevor er sie mit kleinen Süßigkeiten-Päckchen beschenkte.

Musik im Angebot

Bei Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürsten, Lachsbrötchen und zahlreichen anderen Delikatessen konnte man in den Abendstunden den Liedern des Kirchenchors, unter der Leitung von Dirigent Thorsten Schmitt, lauschen. Mit ihrer Stimme verzauberte Solistin Michaela Bischoff die Gäste des Weihnachtsmarktes zu den Klängen des Musikvereins Altheim. dka

