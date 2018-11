Lernerfahrungen abseits des normalen Unterrichts

Walldürn.„Gut Ding will Weile haben“, sagt schon ein altes Sprichwort. Das zeigt sich gerade auch im Bereich des Lernens. Manche Lernerfahrungen können Schüler fast nur mit etwas mehr Zeit machen und so setzt die Konrad-von-Dürn-Realschule jedes Jahr im Herbst eine Woche lang den normalen Stundentakt außer Kraft, um Themen zu vermitteln, bei denen für praktische Arbeiten, fächerverbindende Projekte oder Experten in der Schule ein gewisser zeitlicher Rahmen hilfreich ist.

Eine arbeitsintensive Woche hatten die 10. Klassen: Die Schüler sollten mit Unterricht in den Hauptfächern gezielt auf die Abschlussprüfung hinarbeiten, wobei beispielsweise im Fach Deutsch sowohl inhaltlich als auch in der Gestaltung des dazu nötigen Kompendiums die Grundlagen für das Rahmenthema „Umgangsformen – nur Relikte aus früheren Zeiten?“ gelegt wurden. Außerdem legten die Zehntklässler mit der Eurokom-Überprüfung den ersten Teil ihrer Abschlussprüfung im Fach Englisch ab, bei der die drei Teilbereiche Präsentation, Hörverständnis und Konversation Gegenstand der fünfzehnminütigen Prüfung waren.

Dagegen standen für die Neulinge an der Schule natürlich ganz andere Themen im Vordergrund: So galt es beim Methodentraining mit der Fünf-Schritt-Lesemethode, Hausaufgaben-Tipps, Lernen lernen oder Plakatgestaltung das richtige Handwerkszeug für den künftigen Schulerfolg zu erlernen. Ebenso wichtig wie die richtigen Lerntechniken ist ein gutes Klassenklima und Sozialverhalten, weshalb Schulsozialarbeiter Simon Knoll die Fünftklässlern dafür sensibilisierte, dass es für eine gute Klassengemeinschaft darauf ankommt, dass sich jeder wohlfühlt und Maßstab des Miteinanders die Menschenrechte sind.

Ein Lebensbereich, der diesbezüglich immer mehr Risiken birgt und gleichzeitig einen enormen Stellenwert bei den Jugendlichen hat, sind soziale Medien. Entsprechend war das Medientraining mit Franziska Hahn vom Kreismedienzentrum und Rüdiger Bäuerlein von der Polizei unverzichtbarer Teil der Kompaktwoche.

Dabei fanden die Schüler selbst Regeln für WhatsApp, lernten Gefahren von Social Media kennen und setzten sich mit Mobbing via Internet oder WhatsApp auseinander. Beim fächerverbindenden Herbstprojekt und bei der Beschäftigung mit Weihnachtsbräuchen in Europa konnten dann kreative Fähigkeiten ausgelebt werden.

Bedeutung der Schrift

Die Sechstklässler schnupperten in das Wahlpflichtfach „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“ (AES) hinein, das sie ab der 7. Klasse alternativ zu Französisch oder Technik belegen können. Nachdem Grundlagen von Hygiene, Sicherheit und Arbeitstechniken vermittelt worden waren, durften die Schüler erste leckere Gerichte zaubern und mit der Nähmaschine einen Weihnachtsstiefel aus Filz für den Klassenadventskalender herstellen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Bedeutung der Schrift und des Schreibens für eine Gesellschaft: Beim Projekt zur ägyptischen Schrift verfassten die Schüler mit selbstgebastelten Schablonenscheiben kleine Nachrichten mit Hieroglyphen, regten durch Buchpräsentationen zum Lesen an und ermittelten für den Vorlesewettbewerb die besten Leser der Klasse.

Beim Ritterprojekt tauchten die Siebtklässler in längst vergangene Zeiten ein, schrieben in Englisch kleine Rollenspiele zu Alltagssituationen, die sie in Kurzfilmen präsentierten und waren auch kreativ beim Herbstprojekt gefordert, das ausgehend von Sinneseindrücken im Herbst, der Begegnung mit klassischer Musik, der eigenen instrumentalen Vertonung beziehungsweise zeichnerischen Darstellung von Gedichten und dem Schreiben eigener Herbstgedichte eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichte.

Die Achtklässler gestalteten eine Ausstellung im Geriatriezentrum St. Josef, die dem Besucher einen Überblick über das Können und die Kreativität der Schüler der Klassenstufen fünf bis zehn bietet. Im Bio-Projekt „Herz und Kreislauf“ sezierten sie Schweineherzen, die sie mit Modell und Schulbuch-Abbildungen verglichen und gingen mittels verschiedener Experimente den Phänomenen Puls-Blutdruck-Kreislauf auf den Grund. Mit dem Workshop „Konsum geplant – Budget im Griff“ will die Realschule gemeinsam mit ihrem Bildungspartner Volksbank Franken die Jugendlichen davor bewahren, in die Schuldenfalle zu tappen. Kundenberaterin Sonja Röckel zeigte nicht nur, wie man einen Budget- und Finanzplan oder eine Nutzwertanalyse zur rationalen Kaufentscheidung erstellt, sondern verdeutlichte auch, welche Kostenfallen lauern und wie schnell das Konto ins Minus abrutschen kann.

