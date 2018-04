„Leuchtendes Vorbild für das Ehrenamt“

Anzeige

Ehrung im Gemeinderat: Bei der Sitzung am Montag im Haus der offenen Tür wurde Joachim Mellinger durch Bürgermeister Markus Günther mit der Landesehrennadel ausgezeichnet.

Walldürn. Damit wurden das Engagement und die Verdienste Mellingers im Ehrenamt gewürdigt. Den Antrag hatte der Vorstand der Eintracht ’93 Walldürn gestellt, sagte Günther. Mellinger sei seit über 30 Jahren in verschiedenen Ehrenämtern verantwortlich tätig. Sei es im Sportverein, im Fußballkreis oder der Kommunalpolitik als Stadtrat und Kreisrat. „Er opferte für seine Ehrenämter immer sehr viel Zeit, um der Gesellschaft als Ehrenamtlicher zur Verfügung zu stehen“, würdigte der Bürgermeister den Einsatz von Joachim Mellinger.

Sowohl während des Berufs als auch als Pensionär habe er sich Verdienste erworben. So war er von 1998 bis 2003 Schöffe am Landgericht, Stadtrat in Walldürn war er von 1994 bis 2009, Vorsitzender des Sportrings Walldürn ist er von 2010 bis heute, Schriftführer des Fußballkreises Buchen von 2004 bis heute und Kreisrat des Neckar-Odenwald-Kreises von 2009 bis heute.