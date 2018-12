Licht Gottes in die Welt getragen

Walldürn.Als Abschluss vor den Weihnachtsferien gestalteten die Kinder des evangelischen Kindergartens am Freitag in der evangelischen Kirchen ein Krippenspiel, in dessen Mittelpunkt die Heilsgeschichte von der Geburt Jesu Christi vor über 2000 Jahren im Stall von Bethlehem stand.

Zu dieser Weihnachtsfeier begrüßte Kindergartenleiterin Luise Rüße neben den Familienangehörigen und Kindern zahlreiche weitere Gäste. Mit einem von Erzieherin Carina Schubert gesprochenen Gebet und dem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied „Der Weihnachtsstern, der weiß seinen Weg“ nahm das Krippenspiel seinen Lauf: Eine Erzieherin berichtete als Sprecherin über die Volkszählung des mächtigen Kaiser Augustus in seinem damaligen Römischen Reich und über die Verkündigung dieser Botschaft durch Boten im ganzen Land.

Vergebliche Suche

Sie erzählte, dass sich zu damaligen Zeitpunkt auch die schwangere Maria und ihr Mann Josef auf den Weg von Nazareth nach Bethlehem machten, wo beide geboren worden waren, und wo sie nach ihrer Ankunft vergebens eine Unterkunft in einem Gasthaus suchten und schließlich in einem Stall ein Quartier bei Heu und Stroh und bei Ochs und Esel fanden, wo Maria schließlich ihr Kind gebar, es in Windeln wickelte und in die Krippe legte.

Ein Engel führte in dieser Nacht mit seinem hellen Schein vier Hirten auf dem Feld zu diesem Stall, wo sie dem Christuskind ihre mitgebrachten Geschenke – ein Schaffell, eine helle Kerze für die Nacht, einen Krug Milch sowie ein Hirtenlied – überreichten.

Zu den Worten der Sprecherin trugen die Kindergartenkinder ihre Freude darüber, dass Jesus Christus für die Menschen auf die Welt gekommen ist und das Licht Gottes gebracht hat, dieses Licht in Form eines Tanzes zweimal durch die Kirche.

Geschenk für jedes Kind

Nach dem Vortragen der Fürbitten durch Luise Rüße betete man gemeinsam das „Vater unser“ und lauschte den vorgetragenen Segensworten: „Gott ist zu uns gekommen als kleines Kind in der Krippe. Bleibe bei uns, wenn wir jetzt nach Hause gehen und dann bald Weihnachten feiern. Bleibe bei uns in unseren Familien. Bleibe bei uns auf unserem Lebensweg. Bleibe bei uns mit deinem Licht und deinem Frieden.“

Mit dem gemeinsam gesungenen und von Heidrun Beathalter auf der Kirchenorgel instrumental begleiteten Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“ klang das Krippenspiel aus. Beim Verlassen der Kirche durfte jedes Kind traditionsgemäß aus den Händen einer der Erzieherinnen ein kleines Weihnachtsgeschenk in Empfang nehmen. ds

