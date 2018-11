Lichterglanz im Museumshof

WALLDÜRN.Im urgemütlichen Ambiente des Museumshofs der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße findet am 15./16. Dezember der Weihnachtsmarkt des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume“ statt. In vorweihnachtlicher Atmosphäre sorgen zahlreiche Stände mit Accessoires, Dekorativem und Geschenkideen rund ums Fest für ein vielfältiges Angebot.

Traditionell dabei ist Familie Heffner (Schnaps und Liköre), Stefan Gramlich (Gedrechseltes aus Holz), die Auerberg-Werkrealschule (gebastelte Weihnachtsdekoration), Michael Hock (Dekoratives aus Holz und Krippen), Felix Kaiser (Treibholz-Basteleien), Martin Freitag (Christbäume), Inge Schwab (Tonarbeiten für Haus und Garten), Gabi Fieger (Florales, Genähtes, Gebasteltes), Wolfgang Reinhard (Holzartikel), und Claudia Beyer-Kuhnt (Honig aus dem Odenwald).

Außerdem bereichern in diesem Jahr der Biotopschutzbund Walldürn (Nistkästen), Anja Weiß (Schmuck und Dekoratives aus Faden und Perlen), der Pfadfinderbund Süd (Waffeln und gebrannte Mandeln), Charlotte und Laura Schinnagel (Schönes aus Kork) sowie Elvira und Bettina Böhm (Gemälde und Holzdekoration) das Marktgeschehen.

Für die Bewirtung in der weihnachtlich dekorierten Scheune sorgen die Mitglieder des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume“ und im Außenbereich die Odenwälder Trachtenkapelle.

Samstag, 15. Dezember

12 bis 21 Uhr: Stände und Bewirtung in Museumshof und Museumsscheune. Drechselvorführungen, Schmiedevorführungen, Gemäldeausstellung, Mitmachaktion für Kinder (Kinder- und Jugendheim St. Kilian). Bewirtung auch nach 21 Uhr. Der Verkauf von Weihnachtsbäumen beginnt um 10 Uhr; mit jedem verkauften Baum wird die Arbeit des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume“ unterstützt. Der Weihnachtsengel und das Christkind besuchen ab 14 Uhr den Markt.

16 Uhr: Krippenspiel des Pfadfinderbundes Süd.

17 Uhr: Gerhard Friedrich liest Weihnachtliches in „Dürmer“ Mundart.

Sonntag, 16. Dezember

13 bis 18 Uhr: Stände und Bewirtung in Museumshof und Museumsscheune. Drechselvorführungen, Schmiedevorführungen, Gemäldeausstellung, Mitmachaktion für Kinder (Kinder- und Jugendheim St. Kilian). Der Weihnachtsengel und das Christkind besuchen ab 14 Uhr den Markt. Die Frauen der Spinnstube Höpfingen führen ihre Handarbeitskunst vor.

14.30 Uhr: Drittklässler der Grundschule Walldürn stimmen auf Weihnachten ein.

15.30 Uhr: weihnachtliche Führung durch das Museum. rs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.11.2018