Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Rippberg.Als am Freitag um 14.05 Uhr ein 64-Jähriger mit seinem Sattelschlepper auf der B 47 von Rippberg nach Walldürn unterwegs war, kam ihm in einem Kurvenausgang ein Lkw entgegen, der zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Deshalb stießen die beiden linken Außenspiegel zusammen. Der Unfallverursacher fuhr weiter, obwohl sein Spiegel beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich laut Schätzung der Polizei auf mehrere Hundert Euro.

Im Bereich der Unfallstelle fanden die Beamten eine Spiegelabdeckung. Dadurch ließ sich ermitteln, es sich um eine Zugmaschine der Marke DAF handelte. Weiteres ist nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040 entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018