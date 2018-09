Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Walldürn.Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Buchener Straße haben Polizeibeamte am Dienstagmorgen bei einem Lkw-Fahrer Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung bemerkt. Auf die Anzeichen angesprochen räumte der 26-Jährige Mann ein, einige Tage zuvor an einem Joint gezogen zu haben. Da der Mann einen Urintest verweigerte, brachten die Polizeibeamten ihn in ein Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgab.

