Lob für vorbildliche Berufsorientierung

Anzeige

Alle weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg waren in diesem Jahr zum elften Mal zur Teilnahme am Wettbewerb aufgerufen. Eine unabhängige Jury mit Vertretern aus Unternehmen, Schulen und Beratung hat die Bewerbungen anhand eines einheitlichen Kriterienkatalogs bewertet.

In der Region Rhein-Neckar-Odenwald haben fünf Schulen die Erstzertifizierung durchlaufen und erhalten das Berufswahl-Siegel für drei Jahre. Darunter die Nardini-Schule in Walldürn und das Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim.

Bei den gewürdigten Projekten steht der Austausch zwischen Schule und Wirtschaft im Vordergrund. Dabei reicht das Spektrum von Schülerfirmen über schulisch organisierte Berufs-Infotage bis hin zu gewachsenen Bildungspartnerschaften. Die Förderung der Berufsorientierung und die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben fanden in allen Ansprachen einen deutlichen Niederschlag. Und je nach Schule konnten sich die Erstzertifizierten von den „Profis“ der Rezertifizierung das eine oder andere Projekt abschauen, um es an der eigenen Schule umzusetzen.

Erstmals stellte sich die Nardini-Schule in Walldürn diesem Thema der Jury, die das BoriS-Berufswahlsiegel vergibt. In seiner Laudatio bescheinigte Jürgen Kriege für die Jury der Nardini-Schule, eine „beachtliche Zahl von Kooperationspartnern erworben“ zu haben, die sich der Schule verbunden fühlen „und nicht nur Praktikumsplätze zur Verfügung stellen, sondern auch bei den schulischen Aktivitäten mitwirken“. Die Schüler werden regelmäßig authentisch und aktuell über die Wirklichkeit der Arbeitswelt informiert, können Fragen stellen und ihre Berufswünsche reflektieren, bescheinigte die Jury. „Mehrere Projekte stellen diese Arbeitswirklichkeit in der Schule sehr realistisch darf. In Kooperation mit einem Landschaftsgärtner wird zurzeit das Schulgelände umgestaltet. Dieser ‚Handarbeit‘ geht eine intensive Planungs- und Vorbereitungsphase voraus. Die Schüler werden in vorbereitender Form mit der Arbeitswelt vertraut gemacht. Wir haben eine besondere Schule erlebt und sind mit dem bestmöglichen Eindruck nach dem Audit gegangen“, so Kriege.

„Besondere Schule“

In seiner Laudatio bescheinigte Jürgen Kriege für die Jury dem Eckenberg (Aufbau) Gymnasium in Adelsheim „eine besondere Schule zu sein“. Konzipiert, um begabte und engagierte Haupt- und Realschüler zu fördern und zum Abitur zu führen, biete die Mischung aus allgemeinbildendem Gymnasium, Aufbaugymnasium und Umwelt-Erziehungs-Zentrum des Landes Baden-Württemberg eine „äußerst fruchtbare Grundlage für vielfältige Erfahrungen zur Berufsorientierung.“

Vorgelegen habe der Jury ein Curriculum zur Berufsorientierung, das die Abläufe von Klasse 5 bis zum Abitur beschreibe und Lehrern wie Schülern als Handreichung diene.

Bedingt durch den weiten Einzugsbereich verbringen Schüler ihre Praktika meist wohnortnah und damit außerhalb des üblichen Besuchsraums.

Praktikumserfahrungen werden in Schülerberichten und Präsentationen veröffentlicht und fließen in die Benotung mit ein. Die Jury war beeindruckt von der Eloquenz und Kompetenz der Schüler, die von ihren Praktikumserfahrungen berichteten.

Eine Schülerfirma sei eingerichtet, so Kriege, und arbeite weitgehend selbstständig und sehr professionell. Die Schüler seien aktuell dabei, ihre Portfolios einzurichten, eine Dokumentensammlung, deren Wichtigkeit und Nützlichkeit erkannt worden sei.

Auch die Eltern würden regelmäßig zu Informationsveranstaltungen eingeladen und informieren zusammen mit ehemaligen Absolventen über ihre persönliche Berufslaufbahn. Diese „aktuellen und authentischen Informationen sind für Schüler plausibler als Informationen aus der Fachliteratur“, so die Jury in ihrer Bewertung. Abschließend stellt die Jury fest, „dass die Berufsorientierung einen hohen Stellenwert an der Schule hat und dass mit Originalität und Fantasie schülergerecht über die allgemeinen und aktuellen Felder informiert wird.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.07.2018