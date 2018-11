Lobende Worte für die „wertvolle Unterstützung“ erhalten

Walldürn.Bei der 36. Mitgliederversammlung des Vereins Freunde der Frankenlandschule ging Vorsitzender Gerd Straub auf die zahlreichen Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen Jahr ein.

Beispielhaft sei hier die Unterstützung des ILWEA-Projekts der Kaufmännischen Berufsschule genannt, bei dem die Auszubildenden ein dreiwöchiges Betriebspraktikum im englischen Guilford absolvieren und wertvolle Erfahrungen im beruflichen und sprachlichen Bereich sammeln konnten. Weiterhin leistete der Verein einen wesentlichen Beitrag dazu, dass die im März eingeweihte, runderneuerte Sporthalle nun über einen Fitnessraum verfügt, der den modernsten Ansprüchen genügt.

Im September wurde, gemeinsam mit der Volksbank Franken, das Wirtschaftsforum ausgerichtet. Mit dem Vortrag „Falsche Fakten – Merkmale und Motive von Fake News im Internet“ von Christian Schicha, Professor für Medienethik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wurde ein sehr aktuelles Thema aufgegriffen, was sich auch an der großen Anzahl an Gästen zeigte. Ein besonderer Dank galt in diesem Zusammenhang dem stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Peter Weber für die gute Organisation der Veranstaltung. Kassierer Martin Wild berichtete über ein gutes Wirtschaftsjahr. Die Kassenprüfer Wolfgang Bauer und Franz Josef Walch bescheinigten dem Schatzmeister eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Gerd Straub dankte seinem Vorstandsteam, der Schulleitung, dem Kollegium und den Mitgliedern für die Unterstützung und war überzeugt, auch in Zukunft die erfolgreiche Vereinsarbeit fortführen zu können. Studiendirektor Torsten Mestmacher als Schulleiter der Franken-landschule bedankte sich für die wertvolle Unterstützung durch den Förderverein. Die moderne Aus-stattung der Schule mit Computern, Tablets, WLan, Wlan-fähigen Beamern und digitalen Mess-Sensoren in den Naturwissenschaften ermögliche es, die Schüler optimal auf die Prüfungen vorzubereiten sowie Kompetenzen zu vermitteln, die in der Arbeitswelt zukünftig besonders wichtig seien.

Auch in Zukunft sei die Frankenlandschule auf die Unterstützung durch den Förderverein angewiesen. ds

