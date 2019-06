Löschwasser für die Innenstadt

Ihre Zustimmung erteilten die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt den Anträgen zum Bau von zwei zweigeschossigen Doppelhäusern im Baugebiet „Lindig“, zur Errichtung eines 1,2 Meter hohen Doppelstabmattenzauns auf einem Grundstück in der Schlesierstraße, zum Anbau an das Untergeschoss eines Wohnhauses „Im Talblick“ (Gerolzahn) und zum Bau eines Unterstellplatzes auf einem Grundstück in der Steinackerstraße ebenfalls in Gerolzahn. ds