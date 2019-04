Lokalkolorit und eine Menge an Zeitgeist

Viel Lokalkolorit und jede Menge Spannung bietet der neue historische Roman von Anne Grießer. In „Der Fluch des Blutaltars“ geht es um die Entstehung des Altars in der Wallfahrtsbasilika.

Walldürn. Es ist der zweite historische Roman von Anne Grießer, bei dem die Handlung in Walldürn spielt. „Das Heilige Blut“ ist im März 2014 erschienen. Dort ging es um die Abenteuer und Erlebnisse der jungen Magd Fronika, die zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt in das kleine Städtchen Dürn flieht und dort in die Geschehnisse um das Blutkorporale verwickelt wird.

Im neuen Buch – das rund 200 Jahre später spielt – geht es um die Errichtung des Blutaltars in der kleinen Walldürner Kirche, die damals noch weit vom Rang einer Basilika Minor entfernt war – aber dennoch ob des Blutwunders schon viele Wallfahrer angezogen hat.

Es ist eine Familiengeschichte, im Mittelpunkt steht die Bildhauerfamilie Juncker. Die fränkische Künstlerfamilie hat in der Region eine Reihe von bedeutenden Werken hinterlassen. Oder besser: es geht um die drei männlichen Mitglieder Michael, Zacharias und Philipp Juncker. Der Rest der Familie bleibt im Dunkeln. Das gilt im historischen Sinn und im doppelten Sinn auch für Philipp Juncker, die Hauptperson des Buches. Über den Sohn von Michael Juncker und Bruder von Zacharias Juncker ist wenig mehr bekannt, als dass er in Folge eines Werkstattunfalls sein Augenlicht verloren hat.

Um ihn herum spinnt Anne Grießer die spannende Handlung, die zu Beginn des Dreißigjährigen Kriegs spielt. Eine Zeit voller Leid und Elend, geprägt von Aberglaube und Hexenwahn. Aber auch eine Zeit, in der die Wallfahrt einen enormen Aufschwung erlebt. Das war das Werk des Stadtpfarrers Magister Hoffius, der den Blutaltar bei den Junckers in Auftrag gegeben hat.

Merkwürdige Unglücksfälle

Als es beim Bau des Altars wiederholt zu merkwürdigen Unglücksfällen kommt, dauert es nicht lange, bis die Familie des Bildhauers ins Visier der leicht gläubigen Menschen gerät. Und in der Folge davon in das Visier der Hexenjäger. Philipps große Liebe Katharina wird in Miltenberg der Hexerei bezichtigt und der Prozess gemacht.

Sie wird freigesprochen, aber die Szenen rund um Hexenglaube und Aberglaube machen betroffen. Wie schnell man damals in den Verdacht der Hexerei geraten konnte, erschüttert noch heute. Ein bisschen üble Nachrede, ein paar Gerüchte – und schon war man in den Fängen einer Justizmühle, aus der es kaum ein Entkommen gab. Ein paar boshafte Bürger-Kleingeister – und schon konnte alles vorbei sein. Anne Grießers Buch gibt den Zeitgeist gut wider. Krieg, Söldner, fahrendes Volk, Aberglaube, Hexenwahn und die Mühen und Zwistigkeiten der Menschen im Alltag in einer kleinen Stadt sind der Hintergrund, vor dem Philipp Juncker sich auf die Suche nach der Wahrheit macht.

Verletzter Vaterstolz

Die stellt sich als sehr profan heraus. Am Ende ist es kein Fluch oder etwas Mystisches, sondern verletzter Vaterstolz, der den Altar und die Bildhauerfamilie in Verruf gebracht hat.

Was das Buch weiter so interessant und lesenswert macht, ist natürlich der lokale Bezug. Wenn die Gottesdienste in der Kirche beschrieben werden, wenn von Rathaus und „Am Plan“ die Rede ist, wenn es um die Obere Vorstadt in „Walthüren“ geht – dann sind Orte und Menschen vor dem geistigen Auge des Lesers präsent. Auch wenn das Buch eine Mischung aus wahren Informationen und fiktivem Handeln darstellt, ist für die Autorin glasklar, dass die historischen Fakten stimmen müssen. Diesem Zweck dient auch das Nachwort, in dem es Wissenswertes und Informatives zu den Hexenprozessen, dem Stadtbild der frühen Neuzeit, Magister Hoffius und die Wallfahrtserneuerung und die Bildhauerfamilie gibt.

Die Walldürner Autorin Anne Grießer wird am 23. Mai auf Einladung des BücherLadens ihren neuen historischen Roman vorstellen. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die Galerie Fürwahr (Hauptstraße 26 - 28). Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Kartenvorverkauf und Reservierung organisiert das Team des BücherLadens, Telefon 0 62 82 / 9 55 09 oder info@mein-buecherladen.de.

