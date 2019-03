Luftfedern sorgten für Begeisterung

Walldürn/Höpfingen.Premiere für die Firma Goldschmitt techmobil: Erstmals war das Unternehmen auf einer Messe in Japan vertreten. Düsseldorf, Stuttgart, Leipzig, München – das sind nur einige wenige deutsche Städte, in denen die Marke Goldschmitt regelmäßig bei großen Messen vertreten ist. Dank der zertifizierten Goldschmitt Premium-Partner, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen europäischen Ländern für die Qualität der Goldschmitt-Produkte bürgen, hat der Fahrwerksspezialist aus dem Odenwald das Privileg, auch auf vielen ausländischen Ausstellungen und Events präsent zu sein.

Allerdings beschränkten sich die internationalen Messeauftritte in der Regel auf europäische Städte wie Birmingham, Utrecht, Paris und Parma. Umso beachtlicher ist es, dass die Goldschmitt-Fahrwerksprodukte den weiten Weg auf den asiatischen Markt gefunden haben – besser gesagt auf die größte japanische Reisemobil- und Campingmesse. Bei der Japan Camping Car Show (JCCS) handelt es sich um Japans größte Messe für Reisemobile und Campingfahrzeuge. Veranstaltungsort ist die berühmte Makuhari Messe in Chiba, eines der bekanntesten Kongresszentren Japans. An insgesamt drei Messetagen präsentierten über 280 Aussteller vielseitige Reisemobile, Camper Van und umfassendes Reisemobilzubehör. Darunter natürlich auch die innovative Feder- und Fahrwerkstechnik, die von Goldschmitt-Partner Caro Penta präsentiert wurde.

Besonders die mit Goldschmitt-Luftfedern ausgestatteten Reisemobile und nicht zuletzt die vielfältigen Funktionen der Luftfedersteuerung AirDriveControl sorgten beim japanischen Publikum für große Begeisterung. Darüber hinaus punkteten die Goldschmitt-Felgen der GSM- und GSH-Reihe bei den Messebesuchern. Und das japanische Reisemobilmagazin „Auto Camper“ berichtete über Luftfederungen und Felgen der Marke Goldschmitt.

„Wir freuen uns, dass unsere Feder- und Fahrwerkstechnik auch in Japan so gut ankommt und wir mit der Caro Penta GmbH einen zuverlässigen Partner für den Vertrieb im asiatischen Raum gefunden haben“, freute sich Geschäftsführer Markus Siegel. Die Expansion nach Asien soll weiter vorangetrieben werden, so dass zukünftig noch viele weitere asiatische Messen mit Goldschmitt-Beteiligung stattfinden können.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019