Luisa Maler Badische Meisterin

Bei den Badischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Denzlingen ist Luisa Maler ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich souverän den Titel geholt.

Walldürn/Denzlingen. Bei den Badischen Meisterschaften im Rettungsschwimmen in Denzlingen (Breisgau) zeigte sich die DLRG Ortsgruppe Walldürn einmal mehr von ihrer besten Seite. Die Schwimmer hatten sich bereits bei den Bezirksmeisterschaften im März in Topform präsentiert und setzten dies auch bei den Badischen Meisterschaften mit Bravour in einen Titel, einen dritten Platz und weitere gute Platzierungen im Mittelfeld um.

Bei den Einzeldisziplinen ging Luisa Maler in der Altersklasse 13/14 an den Start. Auf Platz 1 notiert, war bei ihr die Aufregung enorm. Doch gleich in der ersten Disziplin schwamm sie ihren Konkurrentinnen davon. In den nächsten beiden Disziplinen rief sie ihre Leistung erneut ab und erlangte verdient den Titel. Dieser ist gleichzeitig auch das Ticket für die Deutschen Meisterschaften im Oktober in Hannover.

Tim Neckermann war als zehntbester Schwimmer in der Altersklasse 12 gemeldet. Er zeigte hervorragende Leistungen und wuchs über sich hinaus. Nach der ersten Disziplin rangierte er bereits auf dem 5. Platz und kämpfte sich mit der zweiten Disziplin auf Platz vier vor. Mit der letzten Disziplin gelang ihm der Sprung auf das Podium. Mit nur acht Punkten Rückstand zum Zweitplatzierten holte er sich den 3. Platz.

Marlene Bock belegte in der Altersklasse 12 einen hervorragenden 8. Platz. Auch die Schwimmer in den Mannschaftsdisziplinen können zufrieden sein. In der Altersklasse 12 (weiblich) gingen Marlene Bock, Lena Günther, Johanna Schmitt und Leonie Weismann an den Start. Sie belegten den 10. Platz.

In der Altersklasse 12 (männlich) gingen gleich zwei Mannschaften an den Start. Die Mannschaft Walldürn I mit Finjas Dörr, Jonas Günther, Jan Neckermann, und Colin Weber erlangte den 9. Platz und die Mannschaft Walldürn II mit Finn Heinz, Mathis Heinz, Tim Neckermann und Emilian Seitz den 7. Platz.

Alyssa Falk, Lena Hoffmann, Lara Horinger, Luisa Maler gingen in der Altersklasse 13/14 weiblich an den Start und belegten am Ende den 5. Platz.

Als Betreuer waren Andreas und Iska Edelmann, Sandra Günther, Laura Schulze und Lena Trunk bei den Badischen Meisterschaften dabei.

