Lustwandeln auf der Mildenburg

Anzeige

Miltenberg.Erlesene Weine, köstliche Happen für den kleinen Hunger, das Jazz Duo „Ketterl und Kunzmann“, ein Blick über das Mainknie bei Miltenberg und Kunst erwarten die Besucher am Donnerstag, 7. Juni, um 18 Uhr auf der Mildenburg. Wie schon in den vergangenen Jahren laden die Museen der Stadt Miltenberg zum Lustwandeln auf die Mildenburg.

Einblicke in Sonderausstellung

Am 7. Juni dürfen die Besucher in den Abendstunden durch die historischen Räume, die Dauerausstellung und den Skulpturengarten bei Kerzenschein flanieren. Das Duo „Ketterl und Kunzmann“ aus Würzburg wird mit gepflegtem Jazz unterhalten. Wer Lust hat, kann an Kurzführungen teilnehmen, die sich über den Abend verteilen. Dabei werden nähere Einblicke in die derzeitige Sonderausstellung mit Udo Kaller, die Dauerausstellung, die Spezialsammlung der Hinterglasikonen und zur Geschichte der Burg geboten.