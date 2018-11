Magie und Hypnose

Das Magierduo „Golden Ace“ kommt nach Reinhardsachsen. © Golden Ace

Reinhardsachsen.Das Magierduo „Golden Ace“ aus Hannover spielt am Samstag, 17. November, um 20 Uhr seine neue Show im Akzent-Hotel „Frankenbrunnen“. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Begleitet von einem Vier-Gänge-Menü sehen die Magier und Hypnotiseure Alexander Hunte und Martin Köster die Gedanken der Zuschauer vorher oder lassen Gegenstände verschwinden.

Die Show bietet Hypnose und magische Überraschungen. Hunte und Köster entdeckten schon in frühen Jahren ihre Begeisterung für die Zauberkunst. Neben ihres Studiums der Rechtswissenschaften und der Physik starteten sie ihre Bühnenkarriere und treten heute als professionelle Magier und Hypnotiseure deutschlandweit auf.

Die FN verlosen zweimal zwei Eintrittskarten für die Show. Wer teilnehmen will, schreibt eine E-Mail an folgende Adresse: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in der Betreffzeile „Golden Ace“ eintragen. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 15. November.

Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnbenachrichtigung gespeichert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

