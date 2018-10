Mainz in allen Facetten erlebt

Walldürn.Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) ist mit 55 Teilnehmern in die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz gereist. In Mainz erwartete die Besucher eine informative und kurzweilige Führung durch die Altstadt mit ihrer charmant gemütlichen Atmosphäre.

Danach besuchte die Gruppe die romanische Gotthard-Kapelle im Dom, die vor 1137 als Hauskapelle der Erzbischöfe errichtet wurde. Dort steht ein Kruzifix aus der Stauferzeit, das berühmte Udenheimer Kreuz, das Christus als Triumphator und nicht als Leidenden zeigt. Dort hielten die Teilnehmer kurze meditative Andacht mit dem Thema: vom Geschmack des Lebens.

Alle Teilnehmer hatten danach die Möglichkeit, die rheinhessische Stadt mit ihrem großen kulturellen Angebot auf eigene Faust zu erkunden: Manche begaben sich auf die Spuren von Johannes Gutenberg und der Römer. Einige interessierten sich für die Kirche St. Stephan mit ihrem einzigartigen sakralen Glaskunstwerk des jüdischen Künstlers Marc Chagall.

Andere schauten sich den neun Meter hohen Fastnachtsbrunnen mit seinen über 200 Figuren und Allegorien an, oder sie erkundeten die Altstadt in der Taunass, die sich in Mainz als „Klein San Francisco“ etabliert hat. Wieder andere flanierten über den Markt. Nicht zuletzt beinhaltete der Mainz-Besuch einen Gang über die schöne Rheinpromenade. Schließlich lernte man die lebensfrohe Stadt in allen Facetten und von ihrer schönsten Seite kennen.

Abschließend traf man sich zum gemeinsamen Essen im „Weinhaus wildem“, einer traditionsreichen Mainzer Altstadtkneipe. Hedwig Geil dankte Brunhilde Marquardt für die gute Reiseleitung.

