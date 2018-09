Manches Talent gesichtet

Altheim.Seine 25. Tennisjugendwoche veranstaltet der TC Blau–weiß Altheim in diesem Jahr unter dem Motto „Tennis spielen mit Nemo und Dorie“. 28 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 14 Jahren beteiligten sich an diesem Ferienangebot. Die Kinder wurden hierbei nach Alter und Spielstärke in Gruppen eingeteilt und gezielt an den Tennissport herangeführt. Ausgestattet mit Tennisschlägern zeigten die jungen, begeisterten Tenniscracks in dieser Woche ihr Können.

Täglich ab 9.30 Uhr trafen sich die tennisinteressierten Kinder und Jugendlichen aus Altheim und den Nachbarorten auf dem Tennisgelände. Nach dem morgendlichen Fitnessprogramm mit Gymnastik und Staffelspielen ging es in gleichstarken Gruppen zusammen. Neben dem Tennisspiel wurden auch konditionelle und koordinative Übungen und Spiele durchgeführt.

Am Ausflugstag am Donnerstag ging es zum Beuchertsmühl-Spielplatz in Walldürn. Nachdem der Autokonvoi in Walldürn angekommen war, wurde gemeinsam auf dem 3-Länder-Radweg zum Spielplatz gelaufen, vorbei am Wildschwein- und Rehgehege.

Zufriedene Gesichter sah man am Freitag, als die Eltern der Kinder sich bei Kaffee und Kuchen die Leistungen der Tennisschüler anschauen konnten. Hierbei konnte so manches neues Talent gesichtet werden.

Zum Abschluss dankte Organisatorin Verena Kappes ihrem Trainerteam um Melanie Kappes, Zoe Kappes, Lena Albrecht, Marina Czerny und Corinna Sans sowie dem Küchenteam Gaby Kappes, Sabine Albrecht, Martina Lauer und Klaus Rödel, Helmut Kappes.

Urkunde zur Erinnerung

Zudem bekamen die Kinder und Jugendlichen eine Erinnerungsurkunde vom Trainerteam überreicht. Die während der Woche upgecycelten Tennisballdosen wurden ebenfalls gefüllt mit Überraschungen sowie eine TC Altheim-Kappe in die Hände der Kinder übergeben. Und so hieß es mal wieder: Spiel, Satz und Sieg für Tennis.

Natürlich können alle Jugendwochenteilnehmer in den kommenden Wochen das Erlernte auf der Tennisanlage des TCA weiter ausbauen. Tennistraining kann mit Jugendwartin Verena Kappes, Telefon 06285/1297, vereinbart werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.09.2018