Manfred Kuhn im Amt bestätigt

Walldürn.Eine überaus positive Bilanz zog der Förderverein Kapelle „Maria Rast“ bei seiner Hauptversammlung im Multifunktionsraum der ehemaligen Kapelle über die Jahre 2017 und 2018. Neben den Tätigkeitsberichten standen auch Neuwahlen im Mittelpunkt der Versammlung. Hierbei wurde Manfred Kuhn als Vorsitzender einstimmig bestätigt wie auch der weitere Vorstand. Neu fungiert Christa Weiß als Beisitzerin.

In seinem Rechenschaftsbericht sagte Manfred Kuhn, Veranstaltungen in der Kapelle wurden vom AWO-Wohn- und Pflegezentrum und vom Odenwald-Hospiz durchgeführt. In der Regel wurden zweimonatlich durch den AWO-Ortsverein die Kaffeenachmittage teilweise mit dem Singkreis der evangelischen und katholischen Frauengemeinschaft für die Bewohner des Wohn- und Pflegezentrums Maria Rast veranstaltet. Auch von Schülern der Hauptschule wurde für die Bewohner ein unterhaltsamer Nachmittag durchgeführt. Das Hospiz veranstaltete zudem ökumenische Gedenkfeiern mit Kaffeenachmittagen in der Kapelle zusammen mit den Angehörigen der im Hospiz Verstorbenen.

Zusammenfassend stellte Manfred Kuhn fest, dass die ,,Kapelle Maria Rast“ zwar nicht kulturell, aber dafür häufig sozial genutzt wurde und die ideelle Förderung des gemeinnützigen Trägers (AWO Maria Rast) als Einrichtung der Wohlfahrtspflege und auch des benachbarten Odenwald Hospizes in vollem Umfang Rechnung getragen wurde.

Der multifunktionale Saal gebe den beiden sozialen Einrichtungen immer wieder die Möglichkeit, Veranstaltungen durchzuführen, die sonst nicht möglich wären oder nur unter sehr erschwerten und beengten Verhältnissen. Zum Schluss dankte Kuhn allen, die sich für den Förderverein engagiert haben.

Schatzmeister Joachim Mellinger berichtete detailliert über die finanziellen Verhältnisse. Die Kasse wurde von den Kassenprüfern Peter Maurus und Roland Mohr geprüft und bestätigt.

Anschließend wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder wiedergewählt: Vorsitzender Manfred Kuhn, Stellvertreter Kurt Kempf, Schatzmeister Joachim Mellinger und Schriftführer Fritz Weidenfeld. Als Beisitzer fungieren: Bernold Ballweg, Margit Ballweg, Roland Mohr und neu Christa Weiß. Kassenprüfer: Peter Maurus und Roland Mohr.

Schatzmeister Joachim Mellinger regte an, dass man sich gemeinsam Gedanken machen sollte, wie die Existenz des Fördervereins zukünftig gewährleistet werden kann, nachdem die meisten Vorstandsmitglieder bereits im fortgeschrittenen Alter seien.

