Mann getreten und geschlagen

Walldürn.Einem 51-Jährigen an der Gleisbaustelle in Walldürn tätigen Baggerfahrer fielen am frühen Freitagmorgen vier Jugendliche auf, die auf abgestellten Waggons herumkletterten.

Seiner Aufforderung, die Gleise zu verlassen, kamen sie nicht nach, sondern gingen auf den Schienen weiter bis zum Bahnhof. Nachdem der 51-Jährige sie erneut ermahnte, den Gleisbereich zu verlassen, bewarfen sie daraufhin den Bagger mit Steinen aus dem Gleisbett. Als er die jungen Leute zur Rede stellen wollte, schlugen sie ihm ins Gesicht und traten und schlugen auf den am Boden liegenden ein.

Von der Polizei aufgegriffen

Erst als ein weiterer Angehöriger des Baustellentrupps hinzukam, flüchteten die vier Jugendlichen. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Drei der vier mutmaßlichen Schläger wurden später in der Nähe des Bahnhofes aufgegriffen, zum Polizeirevier gebracht und müssen mit einer Strafanzeige rechnen.