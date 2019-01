Markus Gessler im Amt des Vorsitzenden bestätigt

Walldürn.Markus Gessler steht für weitere vier Jahre an der Spitze der Reservisten-Kameradschaft (RK) Walldürn. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am Freitagabend in der Nibelungenheimgesellschaft in der Nibelungenkaserne wurde er einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Zuvor hatte der Vorsitzende der Reservisten-Kreisgruppe Rhein-Neckar-Odenwald, Oberstleutnant d. R. Wilfried Meissner, in seinem Grußwort der RK Walldürn als einer der aktivsten Ortsgruppen für die in den zurückliegenden vier Jahren auf Stadt- und Kreisebene geleistete Arbeit gedankt. Lobend erwähnte Meissner das vielfältige Engagement der Reservisten auf dem Gebiet der militärischen und gesellschaftspolitischen Aus- und Weiterbildung, aber auch im geselligen Bereich.

In seinem Rechenschaftsbericht bezifferte anschließend Markus Gessler den aktuellen Mitgliederstand auf 177. Seit der Mitgliederversammlung 2015 sei die Zahl nahezu konstant geblieben. Weiter ging Gessler auf die Aktivitäten und Veranstaltungen der RK Walldürn in den zurückliegenden vier Jahren ein.

Dabei nannte er die monatlichen Treffs und Schießabende mit jeweils rund 30 Teilnehmern, den im vergangenen Jahr errungen Landesmeistertitel im militärischen Schießen, die regelmäßige Teilnahme am militärischen Vergleichskampf, die von der RK Walldürn veranstalteten „Behördenschießen“ und „Internationalen Gästeschießen“ sowie die Teilnahme an den militärischen Veranstaltungen des RK-Kreisverbands und des in Walldürn stationierten Logistikbataillons 461 und an einem internationalen Schießwettbewerb in Holland.

Darüber hinaus sei auch das Vereinsleben mit den alljährlichen Jahresabschlussschießen, Neujahrsempfängen, Jahresausflügen und der Beteiligung am Walldürner Weihnachtsmarkt intensiv gepflegt worden.

Besonders hob Gessler die verteidigungspolitischen Veranstaltungen und Vorträge, die Weiterbildungsmaßnahmen, die zahlreichen Einsätze der Fahnenabordnung sowie das Engagement im Zusammenhang mit Veranstaltungen der Stadt Walldürn und des RK-Kreisverbands hervor.

Kassenwart Wolfgang Hefner informierte über den aktuellen Kassenbestand. Die Kassenrevisoren Wolfgang Macht und Markus Metz bestätigten eine vorbildliche Buchführung. Die Entlastung des Vorstands fiel einstimmig aus.

Für die Dauer von vier Jahren wählte die Versammlung folgende Vorstandsmitglieder: Markus Gessler (Vorsitzender), Stefan Bonn (stellvertretender Vorsitzender), Ronny Mirtschiuk (Stellvertretender Vorsitzender), Bodo Kiesewetter (Kassenwart), Rainer Weis (Schriftführer), Wolfgang Hefner und Wolfgang Macht (Kassenrevisoren), Helmut Kubin und Xaver Winkelmann (stellvertretende Kassenrevisoren), Peter Hamsik und Alexander Gebhardt (Schießwarte, Thorsten Ottino (militärischer Leiter), Lukas Bonn und Ralf Bundschuh (Beisitzer) sowie Stefan Bonn, Alexander Gebhardt, Markus Gessler, Heinz-Peter Grießer, Wolfgang Hefner, Philipp Kehl, Bodo Kiesewetter, Helmut Kubin, Wolfgang Macht, Ronny Mirtschiuk, Thorsten Ottino, Markus Sickinger, Alexander von Wedel, Rainer Weiß und Xaver Winkelmann zu Delegierten.

Zum Abschluss dankte Vorsitzender Gessler den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und wies auf verschiedene anstehende Veranstaltungen und Aktivitäten hin. ds

