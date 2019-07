Markus Kreis gewinnt Kampfabstimmung

Walldürn.Im Fall der Verhinderung wird Bürgermeister Markus Günther in den kommenden fünf Jahren nicht wie bisher von drei, sondern von fünf Mitgliedern des Gemeinderats ehrenamtlich vertreten. Dieser Regelung stimmte das kurz zuvor vereidigte Gremium in seiner Sitzung am Dienstag geschlossen zu. Bei der Wahl der fünf Bürgermeisterstellvertreter war es jedoch vorbei mit der Einigkeit: Erst im zweiten

...