Martin Frank zeigt sein Programm

Amorbach.Der Kulturkreis präsentiert am Samstag, 30. März, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) in der Zehntscheuer Martin Frank mit seinem Programm „Es kommt wie´s kommt“ in der Zehntscheuer. Nach seinem mehrfach ausgezeichneten Debütprogramm „Alles ein bisschen anders“ präsentiert Martin Frank sein Soloprogramm „Es kommt wie’s kommt“. Und zwar so frech wie direkt, so bodenständig wie musikalisch und extrem lustig. Oder kurz: martineske Comedy gespickt mit tollen Opernarien. Weitere Informationen gibt es unter www.martinfrank-kabarett.de im

Karten sind erhältlich beim Informationszentrum bayerischer Odenwald in Amorbach, Telefon 09373/200574, auf der Homepage www.zehntscheuer-amorbach.de, unter Telefon 09373/99810 oder per E-Mail: zehntscheuer-amorbach@gmx.de.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019