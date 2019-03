Maxime: „Gemeinsam Heimat gestalten“

Walldürn.Bei der SPD Walldürn stand die Wahl der Kandidaten zur Gemeinderatswahl sowie den Ortschaftsrat in Altheim auf dem Programm. SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ralf Beyersdorfer sagte am Freitag bei der Begrüßung im Jugend- und Kulturzentrum „Schlachthof“, „mit der heutigen Nominierungsversammlung legen wir den Grundstein für die politische Arbeit der nächsten fünf Jahre“. Die SPD-Stadträte hätten in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sich mit Augenmaß und Blick für das Machbare, uneigennützig für die Bürger Walldürns einsetzen, und diese sachorientierte Kommunalpolitik werde man auch in Zukunft fortsetzen.

Besonders stolz war Beyersdorfer, dass es gelungen sei, neben den erfahrenen Stadträten wieder einige neue Kandidaten zu gewinnen. Bei der Kandidatensuche habe man gezielt Mitbürger angesprochen, die durch unterschiedliche Erfahrungen sowie eine breite Mischung aus ehrenamtlichem Engagement die Arbeit der künftigen Fraktion bereichern werden. Es zeichne die SPD-Fraktion aus, dass es immer wieder gelinge, parteilose Kandidaten für eine aktive Mitarbeit zu gewinnen.

Hierfür bedankte sich Beyersdorfer beim Fraktionsvorsitzenden Rolf Günther, der federführend bei der Kandidatensuche war. Nicht nur in der Kernstadt sondern auch in den Ortsteilen Altheim, Gottersdorf und Reinhardsachsen wird sich die SPD-Liste mit dem Slogan „Gemeinsam Heimat gestalten“ mit eigenen Kandidaten für den Gemeinderat und den jeweiligen Ortschaftsrat der Wahl stellen.

Im Namen des SPD-Ortsvereins und der Gemeinderatsfraktion bedankten sich Ralf Beyersdorfer und Rolf Günther bei Stadtrat Friedbert Günther, der nach 25 Jahren im Gemeinderat nicht mehr kandidieren wird. „Wir bedauern sehr, dass du nicht mehr Teil unserer künftigen Fraktion sein wirst, wir wissen aber, dass wir immer auf deinen Rat und deine Unterstützung zählen dürfen“, so der Fraktionsvorsitzende Rolf Günther unter großem Beifall.

Nachdem Ralf Beyersdorfer zum Versammlungsleiter gewählt wurde, stellten sich die anwesenden Kandidatinnen und Kandidaten persönlich vor, ehe die geheime Wahl folgte. Für einen Sitz im Walldürner Gemeinderat bewerben sich im Wahlbezirk Walldürn Stadt der Fraktionsvorsitzende Rolf Günther, Aniko Müller, Herbert Kilian, Jürgen Mellinger, Ralf Beyersdorfer, Jürgen Giebel, Leo Kehl, Peter Trabold, Julian Schmitt, Andreas Englert, Tomislav Garic, Mike Hasenstab, Thorsten Meyerer, Michael Müller, Philipp Nothhelfer und Manuel Sturm.

Für Altheim kandidieren Rita Fuhrmann, Wolfgang Stieber und Walter Henneberg.

Auf der Walldürner Höhe kandidieren Christian Berberich in Reinhardsachsen und Pierre Bodirsky in Gottersdorf.

Als Vertrauensleute der Liste wurden Joachim Mellinger und Josef Priwitzer gewählt.

Anschließend wählten die Altheimer Mitglieder des SPD-Ortsvereins die Liste für den Ortschaftsrat. Hier kandidieren Rita Fuhrmann, Wolfgang Stieber und Walter Henneberg auf der Liste der SPD.

Bericht aus dem Gemeinderat

Nachdem die Wahlen abgeschlossen waren, berichtete der Fraktionsvorsitzende Rolf Günther über die Arbeit der SPD-Gemeinderatsfraktion. Kommunalpolitik sei „Politik vor Ort“. Hier werde über die Themen entschieden, die die Bürger unmittelbar in ihrer Heimatstadt betreffen. Als Beispiel hierfür nannte er die Schulen und Kindergärten, Straßen und Wege, Bau- und Gewerbegebiete, Sportstätten und die Vereinsförderung.

Die SPD-Fraktion stehe für Kompetenz und Verlässlichkeit in Sachen Kommunalpolitik. In den vergangenen Wahlperioden seien wichtige Maßnahmen beschlossen und umgesetzt worden. Das Baugebiet „Lindig“, den Fortbestand der Stadtbuslinie, den Neubau der Turnhalle in der Keimstraße oder den Ausbau der „Unteren Vorstadtstraße“ nannte Rolf Günther als beispielhafte Projekte, die die Unterstützung der SPD-Fraktion gefunden haben.

Aber nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen habe die SPD-Fraktion dazu beigetragen, dass erforderliche Maßnahmen abgeschlossen werden konnten. Insbesondere der Neubau des Feuerwehrgerätehauses und Bürgerhauses in Gerolzahn, die Sanierung des Kindergartens in Glashofen und die Erschließung des Baugebiets „Gütleinsäcker 3“ in Altheim wurden von der SPD mitgetragen und unterstützt.

Abschließend erinnerte Günther noch einmal daran, dass Kommunalwahlen „Persönlichkeitswahlen“ sind. Der Fraktionsvorsitzende zeigte sich überzeugt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste der SPD Walldürn mit einem hohen Maß an Sachverstand und verschiedenen beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungen eine Bereicherung für den künftigen Gemeinderat seien. Unter dem Motto „Gemeinsam Heimat gestalten“ werde sich die SPD-Fraktion auch künftig aktiv für Belange ihrer Mitbürger in Walldürn und seinen Ortsteilen einsetzen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019