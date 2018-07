„Me and my Brother“ spielen

Anzeige

Walldürn.Dem Eintracht-Eventteam ist es passend zum 25-Jahr-Jubiläum gelungen, eine hochkarätige musikalische Begleitung für den Sportfestsamstag zu verpflichten: „Me and ma Brother“ aus der hiesigen Umgebung präsentieren am 14. Juli ab 21 Uhr Songs im mitreißenden Akustik Pop & Rock Gewand. „Me And My Brother“ sind die beiden Brüder Steffen und René, sie rocken seit 2011 durch die Lande und haben sich im Laufe der Jahre ein breites Spektrum verschiedenster Musikrichtungen angeeignet.

Auf der Songliste stehen unter anderem Tracks von The Police, Bryan Adams, U2, Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers oder den Toten Hosen,.