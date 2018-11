Mehrere Bürgerbeschwerden kamen auf den Tisch

Altheim.Seit der letzten Zusammenkunft des Altheimer Ortschaftsrats hat sich einiges getan. Die neue Wasserentnahmestelle auf dem örtlichen Friedhof wurde in Verbindung mit einem Gießkannenständer in Betrieb genommen. Auch die Leih-Transportwägen können inzwischen benutzt werden. Sämtliche Vorarbeiten am Parkplatz der Kirnauhalle sind erledigt, so dass voraussichtlich ab kommenden Montag die Pflasterarbeiten beginnen können. Hierzu können sich weitere Freiwillige bei Ortsvorsteher Hubert Mühling melden. In der Sitzung am Mittwoch stimmte der Ortschaftsrat dem Neubau einer Maschinenhalle am Ortsausgang Richtung Walldürn sowie einem Garagenbau in den Schafäckern zu. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Abgabe einer Stellungnahme zur Errichtung zweier weiterer Windenergieanlagen, die auf Grundstücken der Gemarkung Gerichtstetten errichtet werden sollen.

Besonderes Gewicht hatten drei Anliegen aus den Reihen der Bürger, die im Vorfeld der Ortschaftsratsitzung dokumentiert und mit Vertretern der zuständigen Ämter vor Ort besprochen worden waren. Zunächst wurde auf die Parksituation in der Baulandstraße eingegangen, die sich zum Teil als regelkonform herausstellte. In anderen Fällen sei es allerdings unzulässig, die Fahrbahn durch direktes Gegenüber-Parken zu verkleinern, geschweige denn durch das Parken auf dem Gehweg ein Benutzen für Fußgänger, insbesondere Kinderwagen, unmöglich zu machen. Probleme, aus der eigenen Ausfahrt zu kommen, wurden ebenfalls thematisiert. Die zuständigen Ämter seien bemüht, diesem Zustand entgegenzuwirken. Gleiches gelte für das unrechtmäßige Parken an der Auffahrt der Straße „Am Lindenberg“.

Die Geschwindigkeits- und Vorfahrtsregelung im Hellerweg soll eindeutiger dargestellt werden, da die Rechts-vor-Links-Regel nicht von allen Verkehrsteilnehmern berücksichtigt wird. Markierungsmöglichkeiten wurden vorschlagen und beraten. Ein weiteres Ärgernis sind die Hinterlassenschaften von Hunden. Waren aufgrund zahlreicher „Häufchen“ am Wegesrand die Hundetoiletten aufgestellt worden, um eine bessere Entsorgung zu ermöglichen, scheint die Ausführung mangelhaft bis ungenügend zu sein. So findet man des Öfteren nicht nur die Hinterlassenschaften der Hunde auf oder am Weg vor, sondern auch die Tüte, die vermutlich gezogen oder zu Hause eingesteckt wurde, gleich mit. Im Gremium herrschte allgemeines Unverständnis über die Nicht-Benutzung der dafür vorgesehenen Behälter. dka

