Mehrere deutsche Schulstunden besucht

Amorbach.Das Austauschprojekt und die Schulpartnerschaft zwischen dem Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach und der St. Mary Magdalene Academy in London ging in diesem Schuljahr in die zweite Runde. Nach einem sehr erfolgreichen Start der Schulpartnerschaft vor zwei Jahren durften Schüler der 8. Jahrgangsstufe wieder englische Gastschüler der Londoner Partnerschule hier in Amorbach begrüßen.

Für deren Aufenthalt in Deutschland war von den betreuenden Lehrkräften, H. Bund und F. Hörnig, einiges an Programm geplant worden. Natürlich durfte da ein Unterrichtsbesuch in deutschen Schulstunden nicht fehlen. Äußerst verwundert waren die englischen Gastschüler über die Tatsache, dass hier keine Schuluniformen getragen werden und sie genossen dies sichtlich.

Doch wie wird dies beim Gegenbesuch in London sein? Vielleicht schlüpfen die Amorbacher Schüler dort auch einmal in solche Uniformen hinein? Gemeinsam tauschten sich die Schüler darüber aus, was Jugendlichen aus Amorbach und London wichtig ist.