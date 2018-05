Anzeige

Walldürn.Mehrere Hundert Euro Sachschaden richteten Unbekannte zwischen Montag und Dienstag in Walldürn an. Die Täter zerstörten auf bislang unbekannte Art und Weise ein verglastes Unterlichtfenster an einem Gebäudekomplex in der Bettendorfringstraße. Hinweise auf die Täter gehen an den Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660.