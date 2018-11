Mehrheit für gehobeltes Lärchenholz

Walldürn.Nach wochenlanger Diskussion in den Fraktionen, im Ausschuss für Technik und Umwelt und im Gemeinderat ist am Dienstag die Entscheidung gefallen: Wie von den Architekten vorgeschlagen, wird die Ostfassade der neuen Sporthalle in der Keimstraße mit Holz-Lamellen verkleidet. Allerdings nicht wie ursprünglich mit naturbelassenen, sägerauen Holz-Lamellen, sondern gehobelt und rötlich-braun

...