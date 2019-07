Meisterschaften der Sanitäter

Walldürn.Die besten Sanitäter des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg treffen sich am Samstag, 20. Juli, zu den „Meisterschaften in Erster-Hilfe“. 14 Gruppen aus dem gesamten Landesverband messen sich an insgesamt neun Prüf-Stationen. Sie testen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten für Einsätze im Zivil- und Katastrophenschutz.

Dazu können beispielsweise simulierte Verkehrsunfälle mit mehr oder weniger stark Verletzten, Herzanfälle oder auch psychische Notsituationen gehören. Speziell ausgebildete und realistisch geschminkte Darsteller gestalten die Szenarien täuschend echt. Der Parcours mit den Prüfstationen beginnt um 11 Uhr.

Die 14 Teams haben sich in Vorausscheidungen für den Wettbewerb qualifiziert. Sie engagieren sich in ihrer Freizeit im Roten Kreuz. Dort übernehmen die Ehrenamtlichen beispielsweise Sanitätsdienste bei Konzerten, Fußballspielen oder anderen Veranstaltungen, sind in „Helfer-Vor-Ort-Gruppen“ im Einsatz, unterstützen den Rettungsdienst oder kümmern sich um Betroffene von Unglücken und im Katastrophenfall. Die Siegergruppe nimmt im Herbst an den Deutschen Meisterschaften teil.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019