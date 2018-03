Meisterschaftsmodus bleibt unverändert

Anzeige

Walldürn.Die Mitglieder der Brieftauben-Reisevereinigung Walldürn trafen sich zur Frühjahrsversammlung im Gasthaus „Zum Engel“. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Michael Ackermann berichtete dieser zunächst von der Regionalverbandsversammlung in Hasselroth. Wie er mitteilte, ist die Brieftauben-Reisevereinigung Walldürn zukünftig Mitglied des Regional-Verbandes 456 in der Gruppe Süd, gemeinsam mit den Reisevereinigungen Obernburg und Miltenberg. In dieser Fluggemeinschaft wird eine eigene Meisterschaft ausgeflogen zu den Bedingungen des früheren Regionalverbandes 457.

Zu den Preisflügen werden die Tauben mit den Transportfahrzeugen der Reisevereinigungen Obernburg und Miltenberg zu den jeweiligen Auflass-Orten gebracht. Die Kosten werden nach Mitgliedern auf die drei Reisevereinigungen aufgeteilt.

Der Meisterschaftsmodus der Brieftauben-Reisevereinigung Walldürn bleibe der gleiche wie im Vorjahr. Jede Taube muss mit einem Ring mit Telefonnummer des Besitzers ausgestattet sein.