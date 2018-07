Menschen und Geschichten

Anzeige

Walldürn.Eine Woche lang täglich ab Montag, 9. Juli, dreht sich in der Landesschau Baden-Württemberg in „Landesschau Mobil“ alles um Walldürn. „Landesschau Mobil“-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein stellt den Zuschauern des SWR Fernsehens in Baden-Württemberg originelle und liebenswerte Facetten von Walldürn vor.

Fünf Episoden

In fünf Einzelepisoden ist die Stadt von Montag, 9. bis Freitag, 13. Juli in der „Landesschau Baden-Württemberg“ präsent (von Montag bis Freitag, 18.45 bis 19.30 Uhr). Außerdem wird die halbstündige Reportage „Landesschau Mobil Walldürn“ am Samstag, 14. Juli, von 18.15 bis 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen in Baden-Württemberg ausgestrahlt.