Menschlichen Urängsten auf der Spur

Was er selbst innerlich total ablehnt, ist Annies Lebenselixier. So fiebert sie sehnlichst dem neunten Band „Miserys Kind“ entgegen und hat nur einen Wunsch: Nie, aber auch wirklich nie möge Paul diese göttliche Serie beenden.

Doch Paul hegt andere Träume: „Ich möchte den seriösen Autoren in mir kennenlernen“, vertraut er Annie leise an und bittet sie darum, Tochter und Agentin zu informieren. Mit trickreichen Ausreden versucht sie, ihn zu beruhigen: Mal sind die Straßen zu verschneit, dann ist das Telefonnetz gestört. Ein Arzt ist sowieso unnötig: Wofür verdiente Annie ihre Brötchen als Krankenschwester?

Nach und nach zeigt sie ihr wahres Gesicht. Ausgerechnet die Lektüre von „Miserys Kind“ bringt Annies wahres – paranoides und manisches – Ich zum Vorschein: Weil die Figur der Misery bei der Geburt ihres Kindes stirbt, bezichtigt sie ihr Idol als ihren Mörder und zwingt ihn dazu, das Manuskript seines neuesten Buchs zu verbrennen. Außerdem soll er die Buchreihe über Misery fortsetzen. In ihrem Sinne. Und ganz exklusiv für Annie, seinen treuesten Fan. Sie kauft sogar eine Schreibmaschine und organisiert einen Rollstuhl. Als der besorgte Sheriff Buster (Hannes Höchsmann) vor der Tür steht, spielt sie die Ahnungslose. Wenige Meter daneben stellt Paul in seinem Roman klar, dass Misery nie gestorben sei. Vielmehr sei sie durch einen Insektenstich ins Koma gefallen, für tot gehalten worden und wieder erwacht. Annie gefällt es immer besser: „Das Buch ist fair, gruselig und spannend“, urteilt sie.

Vielleicht ist die Handlung nur ein Abbild von Pauls Leben. Denn dieses ist gruselig. Schmerzvoll spürt der Literat, was es heißt, ein im eigenen Leib Gefangener zu sein. Immer wieder versucht er, aus dem Käfig auszubrechen. Was er auch unternimmt, Annie ist ihm voraus: Sie will ihn für sich allein. Paul wird Opfer schwerster Demütigungen körperlicher und psychischer Art.

Listiger Plan

Aber er hält durch: Schließlich hat Annie ihm zugesichert, ihn zu „entlassen“, sobald das Buch fertig ist. Endlich ist das letzte Wort geschrieben. So ausgelaugt er auch ist, schmiedet er einen listigen Plan. Mit Annie möchte er die Vollendung seines zehnten „Misery“-Romans feiern, ehe sie sich gemeinsam das Licht des Lebens aushauchen. Doch am Ende ist nur einer von beiden tot. Paul nicht, der lebt noch. Und der Himmel schweigt.

Nicht nur durch manchen Griff in die musikalisch-dramaturgische Trickkiste, sondern ebenso durch geschliffene Dialoge und die Darstellung zweier auf den ersten Blick gegensätzlicher und in ihrer Schrulligkeit doch vereinigter Charaktere vermochte die sich sehr nah am 1987 erschienenen Buchklassiker sowie an William Goldmans Filmfassung orientierende Inszenierung von Carsten Ramm auf ganzer Linie zu überzeugen. ad

Freitag, 02.03.2018